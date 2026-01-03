Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гасперини принял решение об игре Довбика на фоне слухов о трансфере
Гасперини принял решение об игре Довбика на фоне слухов о трансфере

Артем остался в запасе на матч против «Аталанты»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 3 января, в рамках 18-го тура итальянской Серии А состоится центральный матч между «Аталантой» и «Ромой». ʼ

Поединок примет стадион «Джевисс» в Бергамо, где хозяева традиционно демонстрируют агрессивный и результативный футбол.

Стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини решил оставить украинского форварда Артема Довбика на скамейке запасных в этом матче.

По теме:
Ювентус сенсационно потерял очки в чемпионате Италии
Чемпион топовой европейской лиги собирается подписать украинца
Попадание в протокол. Малиновский услышал вердикт по своему матчу Серии А
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
