Гасперини принял решение об игре Довбика на фоне слухов о трансфере

В субботу, 3 января, в рамках 18-го тура итальянской Серии А состоится центральный матч между «Аталантой» и «Ромой». ʼ

Поединок примет стадион «Джевисс» в Бергамо, где хозяева традиционно демонстрируют агрессивный и результативный футбол.

Стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини решил оставить украинского форварда Артема Довбика на скамейке запасных в этом матче.