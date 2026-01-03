Гасперини принял решение об игре Довбика на фоне слухов о трансфере
Артем остался в запасе на матч против «Аталанты»
В субботу, 3 января, в рамках 18-го тура итальянской Серии А состоится центральный матч между «Аталантой» и «Ромой». ʼ
Поединок примет стадион «Джевисс» в Бергамо, где хозяева традиционно демонстрируют агрессивный и результативный футбол.
Стартовый свисток запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини решил оставить украинского форварда Артема Довбика на скамейке запасных в этом матче.
La nostra formazione per #AtalantaRoma 🐺#ASRoma pic.twitter.com/WxFQ16v21f— AS Roma (@OfficialASRoma) January 3, 2026
