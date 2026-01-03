Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома отказалась отпускать Довбика играть с героем сборной Украины
03 января 2026, 20:23 | Обновлено 03 января 2026, 20:34
Рома отказалась отпускать Довбика играть с героем сборной Украины

«Дженоа» делала предложение по украинскому нападающему

Рома отказалась отпускать Довбика играть с героем сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» Артем Довбик мог продолжить карьеру в «Дженоа», где уже выступает его партнер по сборной Украины Руслан Малиновский, однако трансфер так и не состоялся.

По информации итальянских СМИ, «Рома» отклонила запрос генуэзского клуба об аренде украинского форварда. Причиной стали финансовые условия: «Дженоа» не согласилась взять на себя значительную часть зарплаты 28-летнего нападающего. В римском клубе не готовы отпускать игрока на невыгодных условиях, несмотря на то что Довбик не входит в планы нового тренерского штаба.

В текущем сезоне украинец сыграл 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 ассиста.

Дмитрий Олийченко Источник: RomaPress
