Рома отказалась отпускать Довбика играть с героем сборной Украины

Нападающий «Ромы» Артем Довбик мог продолжить карьеру в «Дженоа», где уже выступает его партнер по сборной Украины Руслан Малиновский, однако трансфер так и не состоялся.

По информации итальянских СМИ, «Рома» отклонила запрос генуэзского клуба об аренде украинского форварда. Причиной стали финансовые условия: «Дженоа» не согласилась взять на себя значительную часть зарплаты 28-летнего нападающего. В римском клубе не готовы отпускать игрока на невыгодных условиях, несмотря на то что Довбик не входит в планы нового тренерского штаба.

В текущем сезоне украинец сыграл 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 ассиста.