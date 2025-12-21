Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 210 дней ожидания. Фиорентина наконец-то победила в матче Серии А
Италия
21 декабря 2025, 21:54 | Обновлено 21 декабря 2025, 22:02
130
0

210 дней ожидания. Фиорентина наконец-то победила в матче Серии А

«Фиалки» впервые в сезоне 2025/26 набрали 3 очка в матче чемпионата Италии

21 декабря 2025, 21:54 | Обновлено 21 декабря 2025, 22:02
130
0
210 дней ожидания. Фиорентина наконец-то победила в матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

Фиорентина одержала первую победу в итальянской Серии А в сезоне 2025/26.

Произошло это в домашнем поединке 16-го тура, в котором «фиалки» были сильнее Удинезе (5:1).

Команда из Флоренции одержала первую победу в чемпионате Италии за 210 дней.

Интересным фактом является то, что предыдущая победа была добыта в 38-м туре прошлого сезона в выездном матче против... Удинезе (3:2).

В обеих играх забитыми мячами отличился Мойзе Кин: победный гол в прошлом сезоне и дубль в сегодняшнем матче.

По теме:
Ювентус остался без защитника после победы над Ромой
Дженоа – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удаление, дубль и 6 голов. Фиорентина наконец-то победила в Серии А
Фиорентина Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВОРОБЕЙ: «Проспер Оба? Нападающий, который Шахтеру нужен»
Футбол | 21 декабря 2025, 19:37 1
ВОРОБЕЙ: «Проспер Оба? Нападающий, который Шахтеру нужен»
ВОРОБЕЙ: «Проспер Оба? Нападающий, который Шахтеру нужен»

Легенда «горняков» – о нигерийском новичке

Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Бокс | 21 декабря 2025, 10:22 0
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола

Украинец опубликовал видео нокаута в Инстаграме

Худший на поле. Украинец попал под шквал критики в Англии
Футбол | 21.12.2025, 14:50
Худший на поле. Украинец попал под шквал критики в Англии
Худший на поле. Украинец попал под шквал критики в Англии
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Футбол | 21.12.2025, 09:45
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Футбол | 21.12.2025, 17:11
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 2
Бокс
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 5
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Жирона против Атлетико: кто кого? Прогнозы на 17 тур Ла Лиги
Жирона против Атлетико: кто кого? Прогнозы на 17 тур Ла Лиги
19.12.2025, 20:47
Футбол
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 51
Бокс
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем