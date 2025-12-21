210 дней ожидания. Фиорентина наконец-то победила в матче Серии А
«Фиалки» впервые в сезоне 2025/26 набрали 3 очка в матче чемпионата Италии
Фиорентина одержала первую победу в итальянской Серии А в сезоне 2025/26.
Произошло это в домашнем поединке 16-го тура, в котором «фиалки» были сильнее Удинезе (5:1).
Команда из Флоренции одержала первую победу в чемпионате Италии за 210 дней.
Интересным фактом является то, что предыдущая победа была добыта в 38-м туре прошлого сезона в выездном матче против... Удинезе (3:2).
В обеих играх забитыми мячами отличился Мойзе Кин: победный гол в прошлом сезоне и дубль в сегодняшнем матче.
210 - Fiorentina have won in Serie A (against Udinese), 210 days after their last win in the top flight (3-2 against Udinese). Rebirth.#FiorentinaUdinese pic.twitter.com/JxCl33Q85b— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 21, 2025
