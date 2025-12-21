Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 08:44 |
Григорчук отреагировал на назначение Вернидуба в Нефтчи

Григорчук пожелал успехов Вернидубу

Григорчук отреагировал на назначение Вернидуба в Нефтчи
ФК Кривбасс.

Известный украинский тренер Роман Григорчук отреагировал на назначение Юрия Вернидуба на должность главного азербайджанского тренера Нефтчи. Специалист пожелал удачи своему соотечественнику.

«Юрий Николаевич – отличный тренер. В настоящее время он возглавляет Нефтчи. Он способен поднять команду на высокий уровень. Хочу, чтобы у него все получилось», – сказал Григорчук.

Григорчук во главе Нефтчи провел девять матчей: пять ничьих и четыре поражения. В начале октября 2024 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Нефтчи Баку Роман Григорчук Юрий Вернидуб чемпионат Азербайджана по футболу
