Григорчук отреагировал на назначение Вернидуба в Нефтчи

Известный украинский тренер Роман Григорчук отреагировал на назначение Юрия Вернидуба на должность главного азербайджанского тренера Нефтчи. Специалист пожелал удачи своему соотечественнику.

«Юрий Николаевич – отличный тренер. В настоящее время он возглавляет Нефтчи. Он способен поднять команду на высокий уровень. Хочу, чтобы у него все получилось», – сказал Григорчук.

Григорчук во главе Нефтчи провел девять матчей: пять ничьих и четыре поражения. В начале октября 2024 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.