«На международной арене никаких перспектив». Гецко – о Динамо и Шахтере

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о выступлении футболистов «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций:

– Конечно, отечественные поклонники футбола рассчитывали, что динамовцы справятся с задачей-минимум и завоюют путевку в 1/16 финала. Но не суждено. Победа над армянским клубом «Ноа» в последнем туре не должна вводить в заблуждение. Соперник был слабым и не создал киевлянам никаких трудностей. И в том, что киевляне провалили текущую еврокубковую кампанию, виноваты все, начиная от клубных боссов, заканчивая игроками и тренерами.

– Но после недавней смены на тренерском мостике динамовцы одержали несколько побед подряд, возможно с приходом к рулю Игоря Костюка ситуация изменится к лучшему?

– Не думаю, вспомните у кого выигрывали киевляне: «Кудровка», «Верес», «Ноа» – это посредственные команды. Я и в дальнейшем настроен пессимистично в отношении перспектив «Динамо». Игорь Костюк – не тот специалист, который может обеспечить нужный результат. Потому что одно дело работать на юношеском уровне, и совсем другое – с основой. Убежден, при желании Игорь Суркис мог найти более достойных специалистов с, как говорится, динамовским сердцем. Поверьте, Костюк – это не тот тренер, который будет требовать оперативно решить вопрос с приобретением 4-5 известных легионеров, а с тем подбором исполнителей, который есть сейчас в «Динамо», далеко не уедешь. Не исключаю, что во второй части сезона киевлянам удастся заскочить на пьедестал почета и завладеть Кубком Украины, но на международной арене у них никаких перспектив.

– В отличие от динамовцев, футболисты «Шахтера» пробились сразу в 1/8 финала Лиги конференций. Однако в заключительном матче – с хорватской «Риекой» дончане не впечатлили. Почему?

– «Шахтер» также нуждается в усилении. Не хватает надежного стопера, атакующего полузащитника, забивного нападающего. Мне не совсем понятна стратегия руководства «горняков». Раньше, прежде чем перейти в зарубежный клуб, бразильские легионеры несколько лет делали «погоду» в донецком клубе. Это позволяло им достойно выступать в еврокубках. Сейчас же стоит кому-то из легионеров «засветиться» в «Шахтере», как его сразу же готовы продать. Как в таких обстоятельствах создать боеспособную команду?

Беспокоит и то, что поскольку в «Шахтере» уже много лет делают ставку на легионеров, то лишенные доверия украинцы – регрессируют. Конечно, от этого страдает национальная сборная Украины.

– Тогда чего вы ожидаете от «Шахтера» в весенних баталиях Лиги конференций?

– Многое будет зависеть от трансферной политики «горняков». Если в январе они решат продать тех же Егиналду, Невертона, то перспективы не очень. Бразильская молодежь в «Шахтере» – талантливая, но еще не стабильная. Может устроить, образно говоря, «карнавал», а в следующем матче быть незаметной. Даже последний поединок со скромной «Риекой» показал, что когда соперник играет компактно, организованно, не уступает в физической подготовке, то у «горняков» возникают проблемы. Вот почему боссам «Шахтера» нужно все взвесить, чтобы не оказаться у разбитого корыта.

