Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Претендент на выход в УПЛ намерен подписать бразильцев и экс-игрока Динамо
Украина. Первая лига
20 декабря 2025, 14:47 |
«Левый Берег» заинтересован в услугах Назара Балабы, который покинул ровенский «Верес»

ФК Левый Берег Киев

Главный тренер киевского «Левого Берега» Александр Рябоконь и советник президента клуба, агент Константин Сосенко посетили Бразилию для поиска легионеров, которые смогут усилить команду.

Представители киевской команды проводят активные переговоры с местными агентами. Ожидается, что к клубу из Первой лиги могут присоединиться несколько бразильцев.

На данный момент в составе «Левого Берега» играют защитник Сидней, полузащитник Диего Энрике и форвард Венделл.

Кроме бразильского рынка продолжается работа и внутри чемпионата Украины – «аисты» заинтересованы в услугах бывшего игрока «Динамо», защитника Назара Балабы, который 16 декабря прекратил сотрудничество с ровенским «Вересом».

Подопечные Александра Рябоконя набрали 39 баллов и разместились на второй позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера – черновицкой «Буковины» – составляет девять очков.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Динамо Киев Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Назар Балаба
Николай Тытюк Источник: Telegram
Mark4854590
Бразильці Лівого берега досить непогано показали себе у першій частині сезону. 
Ответить
0
