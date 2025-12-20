Претендент на выход в УПЛ намерен подписать бразильцев и экс-игрока Динамо

Главный тренер киевского «Левого Берега» Александр Рябоконь и советник президента клуба, агент Константин Сосенко посетили Бразилию для поиска легионеров, которые смогут усилить команду.

Представители киевской команды проводят активные переговоры с местными агентами. Ожидается, что к клубу из Первой лиги могут присоединиться несколько бразильцев.

На данный момент в составе «Левого Берега» играют защитник Сидней, полузащитник Диего Энрике и форвард Венделл.

Кроме бразильского рынка продолжается работа и внутри чемпионата Украины – «аисты» заинтересованы в услугах бывшего игрока «Динамо», защитника Назара Балабы, который 16 декабря прекратил сотрудничество с ровенским «Вересом».

Подопечные Александра Рябоконя набрали 39 баллов и разместились на второй позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера – черновицкой «Буковины» – составляет девять очков.