Бывший селекционер Шахтера ждет звезду Реала на родине
Жозе Боту заявил, что Винисиус Жуниор вернется во «Фламенго»
Бывший селекционер донецкого Шахтера Жозе Боту, ныне работающий техническим директором бразильского Фламенго, заявил, что ждет возвращения Винисиуса Жуниора в родной клуб.
«Люди, проходящие через «Фламенго», сохраняют любовь и страсть навсегда. Придет время, когда он захочет вернуться», – сказал Боту.
Винисиус присоединился к королевскому клубу в 2018 году, его действующее соглашение с «сливочными» рассчитано до лета 2027 года. За Реал также выступает украинский голкипер Андрей Лунин, являющийся воспитанником днепропетровского Днепра.
