Бывший селекционер Шахтера ждет звезду Реала на родине

Бывший селекционер донецкого Шахтера Жозе Боту, ныне работающий техническим директором бразильского Фламенго, заявил, что ждет возвращения Винисиуса Жуниора в родной клуб.

«Люди, проходящие через «Фламенго», сохраняют любовь и страсть навсегда. Придет время, когда он захочет вернуться», – сказал Боту.

Винисиус присоединился к королевскому клубу в 2018 году, его действующее соглашение с «сливочными» рассчитано до лета 2027 года. За Реал также выступает украинский голкипер Андрей Лунин, являющийся воспитанником днепропетровского Днепра.