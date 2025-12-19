Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ТУРАН: «Большинство наших игроков не могли просто спокойно провести ночь»
Лига конференций
19 декабря 2025, 08:37 | Обновлено 19 декабря 2025, 09:56
Турецкий тренер прокомментировал матч с «Риекой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал матч шестого тура основного раунда Лиги конференций, в котором его подопечные сыграли вничью с «Риекой» (0:0):

«Честно говоря, я сегодня доволен нашей игрой. Единственное, что мне не понравилось – это решение в последней трети поля. Вместе с тем я очень хотел бы отметить поведение своих игроков и в целом отношение к этому противостоянию. Если говорить в общих чертах, то я считаю нескромным заявлением, что во многих моментах мы заслужили место в этой топ-8 больше по сравнению с другими командами, потому что наш ритм жизни очень необычен для среднестатистической европейской команды.

Нам приходится много путешествовать, много передвигаться и в Украине, и в рамках европейских соревнований. Очень часто наш недельный цикл сводился к тому, что мы могли провести анализ соперника и провести предматчевую тренировку. Конечно, это не тот полноценный цикл, который можно было бы ожидать. Вместе с тем мы не жалуемся и двигаемся дальше. Иногда мы действительно чувствовали себя как команда в баскетбольном чемпионате НБА.

Мы очень уважаем «Риеку». Я должен отметить хорошую построение игры, рисунок, который они сегодня продемонстрировали. Было действительно интересно противостоять им, пытаться найти ключи для взлома их обороны. У нас были шансы отличиться забитыми мячами. Возможно, немного не повезло. Еще раз подчеркиваю, что я очень доволен тем, как футболисты проявили себя на поле, их самоотдачей и энергией»

В первую очередь, я на нас, мы выросли и очень многому научились. Я очень доволен тем, как проходили наши уроки. Некоторые были болезненными, как вылет от «Панатинаикоса». Но, если учитывать обстоятельства того неприятного противостояния по счету, но полностью приятного по рисунку игры... Более того, мы значительную часть времени играли в меньшинстве. Также ценный урок мы получили в кубковом противостоянии с «Динамо», где мы, к сожалению, покинули турнир, но получили много важных знаний на будущее.

Игры, которыми я действительно недоволен – это матчи с ЛНЗ и «Металлистом 1925». Также важно отметить, что перед этим у нас были непростые ночи. Тогда Львов очень сильно бомбили, и большинство наших игроков не могли просто спокойно провести ночь. Опять же, это для нас не оправдание. Я рад, что из большинства матчей полугодия мы смогли извлечь много ценных уроков. Также, и мне это очень нравится.

Также все больше автоматизма в наших действиях и нашей командной постройке. Мы очень легко доходим до последней трети поля, но нам нужно еще лучше осознать важность мяча каждый раз, когда мы оказываемся на последней трети поля соперника. Мои футболисты еще очень молоды, и я вижу, как они все лучше и лучше осознают это с каждым матчем. Самое важное подчеркнуть, что мы не просто команда футболистов — мы крепкая семья. Мы должны двигаться шаг за шагом. Это были замечательные 6 месяцев»

Риека Шахтер Донецк пресс-конференция Лига конференций Шахтер - Риека Арда Туран
Даниил Кирияка Источник: MEGOGO
