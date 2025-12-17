ВИДЕО. Как Реал дважды забил Талавере в первом тайме матча Кубка Испании
Не обошлось и без автогола
«Реал» забил два мяча в первом тайме матча 1/16 финала Кубка Испании с «Талаверой».
Поединок принимает стадион «El Prado». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
На 41-й минуте встречи французский нападающий Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый, назначенный в ворота хозяев поля, тем самым открыл счет. На 45-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник Мануэль Фаррандо – 0:2.
❗️ ВИДЕО. Как Реал дважды забил Талавере в первой тайме матча Кубка Испании
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Голкипер «Шахтера» дал несколько комментариев в преддверии матча с «Риекой»
Теренс Кроуфорд повесил перчатки на гвоздь