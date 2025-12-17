Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Реал дважды забил Талавере в первом тайме матча Кубка Испании
Испания
17 декабря 2025, 22:53 | Обновлено 17 декабря 2025, 22:55
273
0

ВИДЕО. Как Реал дважды забил Талавере в первом тайме матча Кубка Испании

Не обошлось и без автогола

17 декабря 2025, 22:53 | Обновлено 17 декабря 2025, 22:55
273
0
ВИДЕО. Как Реал дважды забил Талавере в первом тайме матча Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«Реал» забил два мяча в первом тайме матча 1/16 финала Кубка Испании с «Талаверой».

Поединок принимает стадион «El Prado». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

На 41-й минуте встречи французский нападающий Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый, назначенный в ворота хозяев поля, тем самым открыл счет. На 45-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник Мануэль Фаррандо – 0:2.

❗️ ВИДЕО. Как Реал дважды забил Талавере в первой тайме матча Кубка Испании

По теме:
Фаренсе – Бенфика. Судаков в старте. Видео голов, обзор матча (обновляется)
Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0. Шерки и Савиньо. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Капитанская повязка не помогла. Как Лунин пропустил в Кубке Испании
Реал Мадрид Талавера Кубок Испании по футболу Андрей Лунин видео голов и обзор Килиан Мбаппе автогол
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕСЮН: «Сначала нужно выиграть завтра, потом спокойно уйти в отпуск»
Футбол | 17 декабря 2025, 20:49 1
ФЕСЮН: «Сначала нужно выиграть завтра, потом спокойно уйти в отпуск»
ФЕСЮН: «Сначала нужно выиграть завтра, потом спокойно уйти в отпуск»

Голкипер «Шахтера» дал несколько комментариев в преддверии матча с «Риекой»

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
Бокс | 17 декабря 2025, 01:47 7
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик

Теренс Кроуфорд повесил перчатки на гвоздь

Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Футбол | 17.12.2025, 07:47
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Футбол | 17.12.2025, 15:38
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Футбол | 17.12.2025, 09:26
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
16.12.2025, 06:32 42
Футбол
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
16.12.2025, 14:28 4
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 11
Футбол
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем