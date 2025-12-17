ВИДЕО. Как Реал дважды забил Талавере в первом тайме матча Кубка Испании

«Реал» забил два мяча в первом тайме матча 1/16 финала Кубка Испании с «Талаверой».

Поединок принимает стадион «El Prado». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

На 41-й минуте встречи французский нападающий Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый, назначенный в ворота хозяев поля, тем самым открыл счет. На 45-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник Мануэль Фаррандо – 0:2.

