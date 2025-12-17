Другие новости17 декабря 2025, 22:45 |
ПСЖ повторил достижения Барселоны и Баварии в XXI веке
Парижане выиграли 6 трофеев в течение календарного года
17 декабря 2025, 22:45 |
ПСЖ повторил достижения Барселоны (2009) и Баварии (2020) в XXI веке по количеству выигранных трофеев в течение календарного года.
После победы в финале Межконтинентального кубка, в котором команда Энрике в серии пенальти одолела «Фламенго», в активе ПСЖ стало 6 титулов в 2025 году:
- Суперкубок Франции
- Лига 1
- Кубок Франции
- Лига чемпионов
- Суперкубок УЕФА
- Межконтинентальный кубок
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный участия в матче против Фламенго не принимал, так и оставшись в запасе.
