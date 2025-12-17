Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. ПСЖ повторил достижения Барселоны и Баварии в XXI веке
17 декабря 2025, 22:45 |
ПСЖ повторил достижения Барселоны и Баварии в XXI веке

Парижане выиграли 6 трофеев в течение календарного года

Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

ПСЖ повторил достижения Барселоны (2009) и Баварии (2020) в XXI веке по количеству выигранных трофеев в течение календарного года.

После победы в финале Межконтинентального кубка, в котором команда Энрике в серии пенальти одолела «Фламенго», в активе ПСЖ стало 6 титулов в 2025 году:

  • Суперкубок Франции
  • Лига 1
  • Кубок Франции
  • Лига чемпионов
  • Суперкубок УЕФА
  • Межконтинентальный кубок

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный участия в матче против Фламенго не принимал, так и оставшись в запасе.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
