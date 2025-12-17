Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Более месяца в Турции. Александрия объявила планы на зимние сборы
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 15:17 |
104
0

Запланировано провести девять спаррингов

ФК Александрия

После матча 16-го тура УПЛ с «Кудровкой» (1:1) «Александрия» ушла на зимнюю паузу.

С 23 декабря по 10 января команда будет работать в индивидуальном режиме, после чего вернется к полноценной работе. Первый сбор команды стартует 10 января 2026 года. «Горожане» пройдут медосмотр и отправятся в Турцию, где будут тренироваться с 12 января по 13 февраля в городе Белек.

На сборах «Александрия» сосредоточится на физической готовности, игровом взаимодействии и командной сыгранности перед возобновлением сезона.

В рамках подготовки тренерским штабом «горожан» запланировано провести 9 контрольных матчей. Информацию о контрольных поединках и составе команды, которая отправится на сборы, клуб сообщит позже.

После возвращения в Украину команду ждет домашний матч 17-го тура УПЛ против киевской «Оболони». Базовая дата матча – 21 февраля.

Иван Чирко Источник: ФК Александрия
