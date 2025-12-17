Суркис объяснил, почему оставил Костюка главным тренером Динамо

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал решение оставить Игоря Костюка главным тренером первой команды клуба:

«За время работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период. Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.