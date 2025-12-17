Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис объяснил, почему оставил Костюка главным тренером Динамо
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 12:35 |
Суркис объяснил, почему оставил Костюка главным тренером Динамо

Президент киевского «Динамо» считает, что Игорь доказал свой профессионализм

Суркис объяснил, почему оставил Костюка главным тренером Динамо
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал решение оставить Игоря Костюка главным тренером первой команды клуба:

«За время работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период. Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе».

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.

Игорь Суркис Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
8number
Та канєшно. Рік-два потуг і всі забудуть цього професіонала, як зараз забули СаШо, а ще й місяця не пройшло.
Сурко вбиває професіоналів !
Ответить
0
Костянтин
Пропав гарний тренер молодіжки. Суркіс - жмот
Ответить
0
