Суркис объяснил, почему оставил Костюка главным тренером Динамо
Президент киевского «Динамо» считает, что Игорь доказал свой профессионализм
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал решение оставить Игоря Костюка главным тренером первой команды клуба:
«За время работы в клубе Костюк доказал свой профессионализм и высокую квалификацию, хорошо проявил себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера в крайне сложный для команды период. Руководство клуба полностью доверяет Игорю Владимировичу и считает, что он способен вывести команду на должное место в украинском и европейском футболе».
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.
