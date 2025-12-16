Уникальная домашняя серия МЮ в АПЛ продолжается и после матча с Борнмутом
Вишни были очень близки к тому, чтобы оборвать безумную серию красных дьяволов
Уникальная беспроигрышная домашняя серия Манчестер Юнайтед в матчах АПЛ, в которых команда выигрывала после первого тайма, продолжается и насчитывает теперь 327 поединков.
Борнмут в матче 16-го тура был очень близок, чтобы закончить феноменальную серию МЮ на Олд Траффорд.
После первого тайма поединка красные дьяволы побеждали со счетом 2:1, однако в начале второго тайма вишни уже были впереди (2:3), но удержать преимущество не сумели (4:4).
Таким образом, домашняя беспроигрышная серия МЮ в АПЛ продолжилась и составляет уже 327 поединков. Стоит отметить, что манкунианцы еще ни разу не проиграли матч Премьер-Лиги, после первого тайма которого лидировали в счете.
Текущие домашние беспроигрышные серии команд АПЛ сезона 2025/26, состоящие из матчей, в которых клубы лидировали в счете после первого тайма:
- 327 – Манчестер Юнайтед
- 159 – Ливерпуль
- 31 – Брайтон
- 28 – Астон Вилла
- 14 – Эвертон
- 13 – Борнмут
- 11 – Манчестер Сити
- 7 – Ноттингем Форест
- 6 – Арсенал
- 6 – Бернли
- 6 – Вулверхэмптон
- 4 – Брентфорд
- 3 – Сандерленд
- 2 – Челси
- 2 – Фулхэм
- 2 – Ньюкасл Юнайтед
- 2 – Тоттенхэм Хотспур
- 1 – Лидс Юнайтед
- 0 – Кристал Пэлас
- 0 – Вест Хэм Юнайтед
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец пропустит минимум два года
Уровень заработной платы по сравнению с должностью старшего тренера команды U-19 – не изменился