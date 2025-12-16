Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уникальная домашняя серия МЮ в АПЛ продолжается и после матча с Борнмутом
Англия
16 декабря 2025, 23:28 |
149
0

Уникальная домашняя серия МЮ в АПЛ продолжается и после матча с Борнмутом

Вишни были очень близки к тому, чтобы оборвать безумную серию красных дьяволов

16 декабря 2025, 23:28 |
149
0
Уникальная домашняя серия МЮ в АПЛ продолжается и после матча с Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine

Уникальная беспроигрышная домашняя серия Манчестер Юнайтед в матчах АПЛ, в которых команда выигрывала после первого тайма, продолжается и насчитывает теперь 327 поединков.

Борнмут в матче 16-го тура был очень близок, чтобы закончить феноменальную серию МЮ на Олд Траффорд.

После первого тайма поединка красные дьяволы побеждали со счетом 2:1, однако в начале второго тайма вишни уже были впереди (2:3), но удержать преимущество не сумели (4:4).

Таким образом, домашняя беспроигрышная серия МЮ в АПЛ продолжилась и составляет уже 327 поединков. Стоит отметить, что манкунианцы еще ни разу не проиграли матч Премьер-Лиги, после первого тайма которого лидировали в счете.

Текущие домашние беспроигрышные серии команд АПЛ сезона 2025/26, состоящие из матчей, в которых клубы лидировали в счете после первого тайма:

  • 327 – Манчестер Юнайтед
  • 159 – Ливерпуль
  • 31 – Брайтон
  • 28 – Астон Вилла
  • 14 – Эвертон
  • 13 – Борнмут
  • 11 – Манчестер Сити
  • 7 – Ноттингем Форест
  • 6 – Арсенал
  • 6 – Бернли
  • 6 – Вулверхэмптон
  • 4 – Брентфорд
  • 3 – Сандерленд
  • 2 – Челси
  • 2 – Фулхэм
  • 2 – Ньюкасл Юнайтед
  • 2 – Тоттенхэм Хотспур
  • 1 – Лидс Юнайтед
  • 0 – Кристал Пэлас
  • 0 – Вест Хэм Юнайтед
По теме:
ФОТО. Влада Зинченко очень мило поздравила мужа с Днем рождения
Капитан МЮ: «Клуб хотел меня продать. Им не хватило смелости сделать это»
Ливерпуль нацелился на трансфер вундеркинда, которого хотел Шахтер
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Футбол | 16 декабря 2025, 06:32 43
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг

Украинец пропустит минимум два года

Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Футбол | 16 декабря 2025, 23:59 0
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо

Уровень заработной платы по сравнению с должностью старшего тренера команды U-19 – не изменился

Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16.12.2025, 09:33
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Футбол | 16.12.2025, 08:54
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
Футбол | 16.12.2025, 19:59
Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 27
Футбол
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
15.12.2025, 19:01 1
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем