Уникальная домашняя серия МЮ в АПЛ продолжается и после матча с Борнмутом

Уникальная беспроигрышная домашняя серия Манчестер Юнайтед в матчах АПЛ, в которых команда выигрывала после первого тайма, продолжается и насчитывает теперь 327 поединков.

Борнмут в матче 16-го тура был очень близок, чтобы закончить феноменальную серию МЮ на Олд Траффорд.

После первого тайма поединка красные дьяволы побеждали со счетом 2:1, однако в начале второго тайма вишни уже были впереди (2:3), но удержать преимущество не сумели (4:4).

Таким образом, домашняя беспроигрышная серия МЮ в АПЛ продолжилась и составляет уже 327 поединков. Стоит отметить, что манкунианцы еще ни разу не проиграли матч Премьер-Лиги, после первого тайма которого лидировали в счете.

Текущие домашние беспроигрышные серии команд АПЛ сезона 2025/26, состоящие из матчей, в которых клубы лидировали в счете после первого тайма: