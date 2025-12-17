Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алавес – Севилья. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Кубок Испании
Алавес
17.12.2025 22:00 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Алавес – Севилья. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании

Матч начнется 17 декабря в 22:00 по Киеву

Алавес – Севилья. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
ФК Севилья

В среду, 17 декабря, состоится поединок 1/16 финала Кубка Испании между «Алавесом» и «Севильей».

По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Алавес

После 15 поединков чемпионата Испании на счету команды есть 18 зачетных пунктов – пока этого достаточно, чтобы занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние между клубами сейчас очень мало: от зоны вылета команду отделяет 3 балла, а от топ-6 – 7 очков.

В Кубке Испании коллектив выбил «Депортиво Гечо» и «Португалете» с общим счетом 10:0.

Севилья

Довольно схожий по результатам сезон проводит «Севилья». После 16 туров чемпионата на ее балансе есть 20 зачетных пунктов, позволяющих занимать 9-е место турнирной таблицы. От зоны вылета клуб оторвался на 5 баллов, столько очков отделяет его от места в топ-5.

В Кубке Испании «Севилья» выбила «Толедо» и «Естремадуру», благодаря чему и квалифицировалась в 1/16 финала.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Алавес». На счету клуба 3 победы, еще 1 матч завершился вничью, а в 1 выигрыш завоевала «Севилья».

Интересные факты

  • «Севилья» не сохранила ворота сухими в 4/5 предыдущих играх.
  • «Алавес» забил всего 14 голов в текущем сезоне Ла Лиги – 3-й худший результат среди всех команд.
  • В последних 6-х выездных играх «Севилья» одержала всего 2 победы.

Прогноз

Команды редко забивают большое количество голов, так что букмекерские конторы считают, что это повторится и сейчас. Ставим на тотал менее 2.5 (коэффициент –1.52).

Прогноз Sport.ua
Алавес
17 декабря 2025 -
22:00
Севилья
Тотал менее 2.5 1.52
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
