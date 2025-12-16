ФОТО. Хавбек Шахтера провел автограф-сессию перед последним матчем года
Антон Глущенко поучаствовал в традиционном мероприятии на Арене Львов
Хавбек Шахтера Антон Глущенко провел автограф-сессию на Арене Львов, где пообщался и сфотографировался с фанатами.
Донецкая команда в матче 16-го тура УПЛ против Эпицентра выиграла с разгромным счетом 5:0.
21-летний Глущенко перед игрой общался с болельщиками, фотографировался и покидал автографы, создавая атмосферу праздника для фанатов «Шахтера».
По итогам мероприятия клуб горняков поблагодарил всех фанатов за поддержку и преданность.
ФОТО. Хавбек Шахтера провел автограф-сессию перед последним матчем года
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский специалист оказался в очень сложной ситуации
Поединок состоится 16 декабря и начнется в 20:00 по Киеву