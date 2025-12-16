Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Хавбек Шахтера провел автограф-сессию перед последним матчем года
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 16:34 | Обновлено 16 декабря 2025, 16:44
ФОТО. Хавбек Шахтера провел автограф-сессию перед последним матчем года

Антон Глущенко поучаствовал в традиционном мероприятии на Арене Львов

ФОТО. Хавбек Шахтера провел автограф-сессию перед последним матчем года
ФК Шахтер. Антон Глущенко

Хавбек Шахтера Антон Глущенко провел автограф-сессию на Арене Львов, где пообщался и сфотографировался с фанатами.

Донецкая команда в матче 16-го тура УПЛ против Эпицентра выиграла с разгромным счетом 5:0.

21-летний Глущенко перед игрой общался с болельщиками, фотографировался и покидал автографы, создавая атмосферу праздника для фанатов «Шахтера».

По итогам мероприятия клуб горняков поблагодарил всех фанатов за поддержку и преданность.

ФОТО. Хавбек Шахтера провел автограф-сессию перед последним матчем года

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига лучший игрок Эпицентр Каменец-Подольский Шахтер - Эпицентр Антон Глущенко
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
