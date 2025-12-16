ФОТО. Хавбек Шахтера провел автограф-сессию перед последним матчем года

Хавбек Шахтера Антон Глущенко провел автограф-сессию на Арене Львов, где пообщался и сфотографировался с фанатами.

Донецкая команда в матче 16-го тура УПЛ против Эпицентра выиграла с разгромным счетом 5:0.

21-летний Глущенко перед игрой общался с болельщиками, фотографировался и покидал автографы, создавая атмосферу праздника для фанатов «Шахтера».

По итогам мероприятия клуб горняков поблагодарил всех фанатов за поддержку и преданность.

