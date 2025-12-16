Украина. Премьер лига16 декабря 2025, 14:23 | Обновлено 16 декабря 2025, 14:38
152
0
В Шахтере определили лучшего игрока последнего матча года в УПЛ
Бразильский форвард Лука Мейреллиш забил два мяча в ворота Эпицентра
16 декабря 2025, 14:23 | Обновлено 16 декабря 2025, 14:38
152
0
В Шахтере определили лучшего игрока последнего матча года в УПЛ.
Болельщики признали нападающего Луку Мейреллиша лучшим игроком матча против «Эпицентра» (5:0).
На счету бразильца – дубль в течение 17 минут в победном поединке во Львове.
Горняки набрали 35 очков и делят первое место с ЛНЗ перед зимней паузой.
ФОТО. Лука Мейреллиш стал лучшим игроком Шахтера против Эпицентра
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 декабря 2025, 07:02 6
Бывший президент клуба поддерживает кандидатуру Костюка
Футбол | 15 декабря 2025, 16:24 0
Кит Вайнесс – о допинговом деле украинского вингера Челси
Футбол | 16.12.2025, 13:39
Футбол | 15.12.2025, 20:10
Футбол | 16.12.2025, 07:10
Комментарии 0
Популярные новости
Бокс
14.12.2025, 19:25 23
15.12.2025, 16:26 24
14.12.2025, 08:23 5
15.12.2025, 03:42
15.12.2025, 11:28 4
15.12.2025, 09:59 3
14.12.2025, 08:52 3