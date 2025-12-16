В Шахтере определили лучшего игрока последнего матча года в УПЛ.

Болельщики признали нападающего Луку Мейреллиша лучшим игроком матча против «Эпицентра» (5:0).

На счету бразильца – дубль в течение 17 минут в победном поединке во Львове.

Горняки набрали 35 очков и делят первое место с ЛНЗ перед зимней паузой.

