  4. В Шахтере определили лучшего игрока последнего матча года в УПЛ
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 14:23 | Обновлено 16 декабря 2025, 14:38
В Шахтере определили лучшего игрока последнего матча года в УПЛ

Бразильский форвард Лука Мейреллиш забил два мяча в ворота Эпицентра

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

В Шахтере определили лучшего игрока последнего матча года в УПЛ.

Болельщики признали нападающего Луку Мейреллиша лучшим игроком матча против «Эпицентра» (5:0).

На счету бразильца – дубль в течение 17 минут в победном поединке во Львове.

Горняки набрали 35 очков и делят первое место с ЛНЗ перед зимней паузой.

ФОТО. Лука Мейреллиш стал лучшим игроком Шахтера против Эпицентра

