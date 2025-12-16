Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на финал Межконтинентального кубка

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Франция
16 декабря 2025, 12:01 |
812
1

Французский клуб сыграет против бразильского «Фламенго» в среду, 17 декабря

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 17 декабря, состоится финальный матч Межконтинентального кубка, в котором встретятся французский ПСЖ и бразильский «Фламенго».

Команды сыграют на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике выбрал 22 футболиста, на которых рассчитывает в предстоящем поединке. В заявку попал и защитник сборной Украины Илья Забарный.

В списке, который опубликовала пресс-служба ПСЖ, нашлось место защитнику Маркиньосу и вингеру Усману Дембеле, однако участие этих игроков в финале под вопросом.

Оба футболиста только восстановились после травм, поэтому с высокой вероятностью начнут поединок против «Фламенго» со скамейки запасных.

Заявка французского ПСЖ на финал Межконтинентального кубка

Межконтинентальный кубок по футболу ПСЖ Фламенго Илья Забарный Маркиньос Усман Дембеле Луис Энрике заявка
Николай Тытюк Источник: ФК ПСЖ
