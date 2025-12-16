Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на финал Межконтинентального кубка
Французский клуб сыграет против бразильского «Фламенго» в среду, 17 декабря
В среду, 17 декабря, состоится финальный матч Межконтинентального кубка, в котором встретятся французский ПСЖ и бразильский «Фламенго».
Команды сыграют на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Главный тренер парижского клуба Луис Энрике выбрал 22 футболиста, на которых рассчитывает в предстоящем поединке. В заявку попал и защитник сборной Украины Илья Забарный.
В списке, который опубликовала пресс-служба ПСЖ, нашлось место защитнику Маркиньосу и вингеру Усману Дембеле, однако участие этих игроков в финале под вопросом.
Оба футболиста только восстановились после травм, поэтому с высокой вероятностью начнут поединок против «Фламенго» со скамейки запасных.
Заявка французского ПСЖ на финал Межконтинентального кубка
