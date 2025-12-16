Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на финал Межконтинентального кубка

В среду, 17 декабря, состоится финальный матч Межконтинентального кубка, в котором встретятся французский ПСЖ и бразильский «Фламенго».

Команды сыграют на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике выбрал 22 футболиста, на которых рассчитывает в предстоящем поединке. В заявку попал и защитник сборной Украины Илья Забарный.

В списке, который опубликовала пресс-служба ПСЖ, нашлось место защитнику Маркиньосу и вингеру Усману Дембеле, однако участие этих игроков в финале под вопросом.

Оба футболиста только восстановились после травм, поэтому с высокой вероятностью начнут поединок против «Фламенго» со скамейки запасных.

Заявка французского ПСЖ на финал Межконтинентального кубка