Источник: «Гвардиола не будет звонить Суркису по поводу этого игрока»

Переход Шапаренко в «Жирону» – маловероятен

Источник: «Гвардиола не будет звонить Суркису по поводу этого игрока»
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко не перейдет в «Жирону», несмотря на слухи о возможном трансфере. Портал ТаТоТаке опроверг информацию о возможном зимнем трансфере украинца.

«Не стоит думать, что если из «Динамо» туда уже переезжали игроки, то Пеп Гвардиола сейчас будет звонить Суркису и спрашивать, кто у вас там еще есть», – отмечает источник.

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 20 матчей, два гола и шесть результативных передач.

Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.

Динамо Киев трансферы Жирона Игорь Костюк Николай Шапаренко трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
