ФОТО. Самая сексуальная журналистка показала свою беременность

Известная итальянская спортивная журналистка Дилетта Леотта поделилась радостной новостью, опубликовав серию фото, на которых заметен ее округлившийся живот.

33-летняя телеведущая, которую часто называют самой сексуальной футбольной журналисткой мира, предстала в элегантных образах. Снимки быстро вызвали активную реакцию болельщиков и коллег, заполнивших комментарии поздравлениями.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Муж Леотты – немецкий вратарь Лорис Кариус, выступающий за «Шальке». Недавно пара официально объявила, что ожидает второго ребенка. У супругов уже есть дочь Ария, родившаяся в 2023 году.

Дилетта остается одной из главных звезд спортивного телевидения Италии, работая на платформе DAZN и регулярно освещая матчи Серии A. Для Леотты и Кариуса это новый важный этап в жизни, который вызвал искреннюю поддержку со стороны их аудитории.