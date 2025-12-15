Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Другие новости
15 декабря 2025, 23:17
ФОТО. Самая сексуальная журналистка показала свою беременность

Дилетта Леотта в ожидании второго ребенка

Известная итальянская спортивная журналистка Дилетта Леотта поделилась радостной новостью, опубликовав серию фото, на которых заметен ее округлившийся живот.

33-летняя телеведущая, которую часто называют самой сексуальной футбольной журналисткой мира, предстала в элегантных образах. Снимки быстро вызвали активную реакцию болельщиков и коллег, заполнивших комментарии поздравлениями.

Муж Леотты – немецкий вратарь Лорис Кариус, выступающий за «Шальке». Недавно пара официально объявила, что ожидает второго ребенка. У супругов уже есть дочь Ария, родившаяся в 2023 году.

Дилетта остается одной из главных звезд спортивного телевидения Италии, работая на платформе DAZN и регулярно освещая матчи Серии A. Для Леотты и Кариуса это новый важный этап в жизни, который вызвал искреннюю поддержку со стороны их аудитории.

фото lifestyle Дилетта Леотта девушки чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Spaceman
Якась тупа шмара
protasov_lyopu_davai
беременным не рекомендовано пользоваться косметикой, но тут тело вообще не слышало об этом
