Англия15 декабря 2025, 22:48 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:12
ВИДЕО. Вишни не проглотить. Семеньо сравнял счет для Борнмута против МЮ
Гости уравняли счет на 40-й минуте поединка АПЛ
15 декабря 2025, 22:48 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:12
15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Гости уравняли счет на 40-й минуте поединка АПЛ (1:1).
Забив гол в раздевалку, Антуан Семеньо сравнял счет для Борнмута.
ГОЛ! 1:1. Антуан Семеньо, 40 мин
