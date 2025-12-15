ВИДЕО. Вишни не проглотить. Семеньо сравнял счет для Борнмута против МЮ

15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости уравняли счет на 40-й минуте поединка АПЛ (1:1).

Забив гол в раздевалку, Антуан Семеньо сравнял счет для Борнмута.

ГОЛ! 1:1. Антуан Семеньо, 40 мин