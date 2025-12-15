Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вишни не проглотить. Семеньо сравнял счет для Борнмута против МЮ
Англия
15 декабря 2025, 22:48 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:12
67
0

ВИДЕО. Вишни не проглотить. Семеньо сравнял счет для Борнмута против МЮ

Гости уравняли счет на 40-й минуте поединка АПЛ

15 декабря 2025, 22:48 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:12
67
0
ВИДЕО. Вишни не проглотить. Семеньо сравнял счет для Борнмута против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости уравняли счет на 40-й минуте поединка АПЛ (1:1).

Забив гол в раздевалку, Антуан Семеньо сравнял счет для Борнмута.

ГОЛ! 1:1. Антуан Семеньо, 40 мин

По теме:
Рома – Комо – 1:0. Как забил Уэсли Франса. Видео гола и обзор матча
Бруну Фернандеш в 17-й раз забил гол и отдал ассист в одной игре МЮ в АПЛ
Борнмут установил интересное достижение в матчах против Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Борнмут Антуан Семеньо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Футбол | 15 декабря 2025, 16:26 19
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ

Специалист из одной из постсоветских стран отказался от работы в киевском клубе

«Скорее всего». Довбику сообщили неприятные новости в Италии
Футбол | 15 декабря 2025, 22:41 0
«Скорее всего». Довбику сообщили неприятные новости в Италии
«Скорее всего». Довбику сообщили неприятные новости в Италии

Уго Трани ожидает, что украинец покинет Рому уже зимой

ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Футбол | 15.12.2025, 06:23
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Футбол | 15.12.2025, 20:10
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Футбол | 15.12.2025, 11:28
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 2
Футбол
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
14.12.2025, 07:42 2
Футбол
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
14.12.2025, 16:16 6
Биатлон
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 22
Футбол
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 6
Биатлон
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем