Хаос в сборной Камеруна перед КАН-2025. У львов два тренера и две заявки

За неделю до старта Кубка африканских наций в сборной Камеруна вспыхнул серьезный конфликт. Команда фактически имеет двух главных тренеров и два разных состава на турнир.

Федерация футбола Камеруна назначила главным тренером Давида Пагу и обнародовала заявку из 28 игроков. В ней неожиданно не нашлось места для ключевых футболистов сборной – Андре Онана, Венсана Абубакара и Эрика Шупо-Мотинга. Вместо этого в состав включили Арно Маэля Камдема, который выступает в шестом дивизионе Бразилии, где играет за клуб «Спорт Синоп».

В то же время Марк Брис, которого официально не уволили, отказывается признавать свое отстранение, опубликовал собственный вариант заявки и продолжает считать себя рулевым команды. Он находится в открытом конфликте с президентом федерации Самюэлем Это'О.

По данным СМИ, Это'О повлиял на невызов Абубакара, который имеет 45 голов за сборную и потенциально способен превзойти рекорд самого Это'О (56 мячей).

Несмотря на позицию Бриса, в документах ФИФА главным тренером Камеруна официально считается Давид Пагу, поэтому именно его заявка будет действительной на КАН. Турнир стартует 21 декабря в Марокко, и сборная Камеруна подходит к нему в условиях полного хаоса.

Официальная заявка Камеруна на КАН-2025 (коуч Давид Пагу)

Неофициальная заявка Камеруна на КАН-2025 (коуч Марк Брис)