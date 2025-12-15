Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаос в сборной Камеруна перед КАН-2025. У львов два тренера и две заявки
Кубок африканских наций
15 декабря 2025, 16:59 | Обновлено 15 декабря 2025, 17:04
426
0

Хаос в сборной Камеруна перед КАН-2025. У львов два тренера и две заявки

Президент местной федерации Самюэль Это'о влияет на решения тренера

15 декабря 2025, 16:59 | Обновлено 15 декабря 2025, 17:04
426
0
Хаос в сборной Камеруна перед КАН-2025. У львов два тренера и две заявки
Самюэль Это'о (в центре)

За неделю до старта Кубка африканских наций в сборной Камеруна вспыхнул серьезный конфликт. Команда фактически имеет двух главных тренеров и два разных состава на турнир.

Федерация футбола Камеруна назначила главным тренером Давида Пагу и обнародовала заявку из 28 игроков. В ней неожиданно не нашлось места для ключевых футболистов сборной – Андре Онана, Венсана Абубакара и Эрика Шупо-Мотинга. Вместо этого в состав включили Арно Маэля Камдема, который выступает в шестом дивизионе Бразилии, где играет за клуб «Спорт Синоп».

В то же время Марк Брис, которого официально не уволили, отказывается признавать свое отстранение, опубликовал собственный вариант заявки и продолжает считать себя рулевым команды. Он находится в открытом конфликте с президентом федерации Самюэлем Это'О.

По данным СМИ, Это'О повлиял на невызов Абубакара, который имеет 45 голов за сборную и потенциально способен превзойти рекорд самого Это'О (56 мячей).

Несмотря на позицию Бриса, в документах ФИФА главным тренером Камеруна официально считается Давид Пагу, поэтому именно его заявка будет действительной на КАН. Турнир стартует 21 декабря в Марокко, и сборная Камеруна подходит к нему в условиях полного хаоса.

Официальная заявка Камеруна на КАН-2025 (коуч Давид Пагу)

Неофициальная заявка Камеруна на КАН-2025 (коуч Марк Брис)

По теме:
КОРОТУН: «У Металлиста 1925 есть желание бороться за наивысшие места»
Топ-менеджер клуба УПЛ: «На нас оказывается серьезное давление»
Назван состав сборной Украины U-15 на турнир развития УЕФА
Кубок африканских наций сборная Камеруна по футболу Самюэль Это'о скандал заявка Андре Онана Венсан Абубакар Эрик Шупо-Мотинг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Футбол | 15 декабря 2025, 07:47 18
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны

На футболиста претендует «Фенербахче»

ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
Хоккей | 15 декабря 2025, 08:05 5
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир

Норвегия повысилась в классе

Президент Вереса выступил с заявлением по поводу сорванного матча УПЛ
Футбол | 15.12.2025, 13:09
Президент Вереса выступил с заявлением по поводу сорванного матча УПЛ
Президент Вереса выступил с заявлением по поводу сорванного матча УПЛ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Футбол | 15.12.2025, 16:26
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Теннис | 14.12.2025, 19:25
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
Турки Аль-Шейх объявил о невероятном бое, который все так долго ждут
13.12.2025, 22:43 1
Бокс
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 4
Футбол
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
14.12.2025, 07:42 2
Футбол
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем