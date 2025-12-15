Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Оба? Эта история напоминает переход в Шахтер Бланко-Лещука»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 11:45 | Обновлено 15 декабря 2025, 12:00
627
0

Эксперт: «Оба? Эта история напоминает переход в Шахтер Бланко-Лещука»

Олег Дулуб оценил перспективы Оба в «Шахтере»

15 декабря 2025, 11:45 | Обновлено 15 декабря 2025, 12:00
627
0
Эксперт: «Оба? Эта история напоминает переход в Шахтер Бланко-Лещука»
ФК Шахтер. Проспер Оба

Экс-тренер ряда клубов УПЛ Олег Дулуб считает, что Проспер Оба стилистически не слишком вписывается в «Шахтер», но может принести пользу в еврокубках.

– По вашим наблюдениям, Оба превосходит по уровню имеющихся вингеров «Шахтера» – Эгиналду, Невертонa, Педриньо?

– Я бы так не сказал. Футболисты, которых вы назвали, и тот же Алисон, который сейчас травмирован, действительно очень качественные. При этом они лучше работают именно в ограниченном пространстве, чем Оба. То, что я видел со стороны: Проспер – это игрок для работы на открытом пространстве.

Эта история чем-то напоминает переход нападающего Бланко-Лещука когда-то из «Карпат» в «Шахтер». Однако у Бланко было преимущество перед Обой в том, что он очень хорошо играл в штрафной при качественных прострелах, когда на правом фланге обороны действовал Дарио Срна, который мог положить мяч на голову нападающему словно рукой.

– Чего стоит ожидать от Оба в «Шахтере»? Кажется, вы несколько скептически настроены относительно успешности этого трансфера.

– Нет, почему? Я не скептик и не оптимист, я просто констатирую факты. На мой взгляд, это игрок с другим профилем. То есть это не тот исполнитель, который по своему набору характеристик подходит под знакомую всем нам модель «Шахтера», где игра ведётся с позиции силы.

Хотя, возможно, я ошибаюсь, и Обу взяли именно под еврокубки. Надеюсь, «Шахтер» пройдет до стадии плей-офф Лиги конференций, а уже в тех матчах можно будет работать на пространстве в контратаках – это как раз те условия, которые лучше всего подходят для Оба.

Ранее стала известна сумма трансфера Проспера Оба из ЛНЗ в «Шахтер».

По теме:
Ахметов дал добро. Срна рассказал о первом зимнем трансфере Шахтера
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Олег Дулуб Проспер Оба Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДУЛУБ: «Сложно сказать, чем руководствовался Шахтер при подписании Оба»
Футбол | 15 декабря 2025, 10:17 1
ДУЛУБ: «Сложно сказать, чем руководствовался Шахтер при подписании Оба»
ДУЛУБ: «Сложно сказать, чем руководствовался Шахтер при подписании Оба»

Нетипичный трансфер для «Шахтера»

УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
Футбол | 15 декабря 2025, 04:45 9
УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема

Коротун рассказал о ситуации с проблемным матчем

ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
Хоккей | 15.12.2025, 08:05
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Теннис | 14.12.2025, 19:25
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Футбол | 14.12.2025, 12:02
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
13.12.2025, 14:23 5
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 4
Футбол
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 6
Биатлон
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
14.12.2025, 07:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем