Эксперт: «Оба? Эта история напоминает переход в Шахтер Бланко-Лещука»

Экс-тренер ряда клубов УПЛ Олег Дулуб считает, что Проспер Оба стилистически не слишком вписывается в «Шахтер», но может принести пользу в еврокубках.

– По вашим наблюдениям, Оба превосходит по уровню имеющихся вингеров «Шахтера» – Эгиналду, Невертонa, Педриньо?

– Я бы так не сказал. Футболисты, которых вы назвали, и тот же Алисон, который сейчас травмирован, действительно очень качественные. При этом они лучше работают именно в ограниченном пространстве, чем Оба. То, что я видел со стороны: Проспер – это игрок для работы на открытом пространстве.

Эта история чем-то напоминает переход нападающего Бланко-Лещука когда-то из «Карпат» в «Шахтер». Однако у Бланко было преимущество перед Обой в том, что он очень хорошо играл в штрафной при качественных прострелах, когда на правом фланге обороны действовал Дарио Срна, который мог положить мяч на голову нападающему словно рукой.

– Чего стоит ожидать от Оба в «Шахтере»? Кажется, вы несколько скептически настроены относительно успешности этого трансфера.

– Нет, почему? Я не скептик и не оптимист, я просто констатирую факты. На мой взгляд, это игрок с другим профилем. То есть это не тот исполнитель, который по своему набору характеристик подходит под знакомую всем нам модель «Шахтера», где игра ведётся с позиции силы.

Хотя, возможно, я ошибаюсь, и Обу взяли именно под еврокубки. Надеюсь, «Шахтер» пройдет до стадии плей-офф Лиги конференций, а уже в тех матчах можно будет работать на пространстве в контратаках – это как раз те условия, которые лучше всего подходят для Оба.

