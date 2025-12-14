Баварии покорился очередной рекорд Бундеслиги

Мюнхенская Бавария установила очередное достижение в Бундеслиге.

Гол Леннарта Карля в ворота Майнца в 14-м туре чемпионата Германии стал для мюнхенцев юбилейным, 50-м в сезоне Бундеслиги 2025/26.

Таким образом, Бавария стала новым рекордсменом турнира, забив 50 голов в сезоне так рано.

Еще ни один клуб в истории Бундеслиги не забивал столько голов в 14 турах.

Интересным фактом является то, что ближайшим преследователем Баварии по забитым мячам является леверкузенский Байер, в активе которого... 30 голов.