Баварии покорился очередной рекорд Бундеслиги
Уже в 14 туре чемпионата мюнхенцы достигли отметки в 50 голов
Мюнхенская Бавария установила очередное достижение в Бундеслиге.
Гол Леннарта Карля в ворота Майнца в 14-м туре чемпионата Германии стал для мюнхенцев юбилейным, 50-м в сезоне Бундеслиги 2025/26.
Таким образом, Бавария стала новым рекордсменом турнира, забив 50 голов в сезоне так рано.
Еще ни один клуб в истории Бундеслиги не забивал столько голов в 14 турах.
Интересным фактом является то, что ближайшим преследователем Баварии по забитым мячам является леверкузенский Байер, в активе которого... 30 голов.
50 – FC Bayern Munich have reached the 50 goal mark in their 14th Bundesliga match of the season, a new Bundesliga record; never before has a club achieved this so early in a Bundesliga season. Assembly-line. pic.twitter.com/ikvJD5fwbY— OptaFranz (@OptaFranz) December 14, 2025
