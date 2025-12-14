Баварии покорился очередной рекорд Бундеслиги

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
14 декабря 2025, 20:06 | Обновлено 14 декабря 2025, 20:18
Уже в 14 туре чемпионата мюнхенцы достигли отметки в 50 голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская Бавария установила очередное достижение в Бундеслиге.

Гол Леннарта Карля в ворота Майнца в 14-м туре чемпионата Германии стал для мюнхенцев юбилейным, 50-м в сезоне Бундеслиги 2025/26.

Таким образом, Бавария стала новым рекордсменом турнира, забив 50 голов в сезоне так рано.

Еще ни один клуб в истории Бундеслиги не забивал столько голов в 14 турах.

Интересным фактом является то, что ближайшим преследователем Баварии по забитым мячам является леверкузенский Байер, в активе которого... 30 голов.

чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Майнц статистика Леннарт Карль
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
