Английский клуб «Сандерленд» удивил фанатов своим поступком во время матча 16-го тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла».

«Черные коты» в качестве хозяев поля решили не отображать на табло логотип соперника: на месте эмблемы было написано «гости».

Такими действиями «Сандерленд» пытался спровоцировать оппонента и продемонстрировать остроту Тайн-Веарского дерби.

В итоге хозяева поля выиграли матч со счетом 1:0 благодаря автоголу многомиллионного нападающего Ника Вольтемаде.

ФОТО. Английский клуб проявил неуважение к сопернику во время матча АПЛ