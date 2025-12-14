Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Английский клуб проявил неуважение к сопернику во время матча АПЛ
Англия
14 декабря 2025, 18:59 | Обновлено 14 декабря 2025, 19:01
0

«Сандерленд» решил не изображать логотип «Ньюкасла»

Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Сандерленд» удивил фанатов своим поступком во время матча 16-го тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла».

«Черные коты» в качестве хозяев поля решили не отображать на табло логотип соперника: на месте эмблемы было написано «гости».

Такими действиями «Сандерленд» пытался спровоцировать оппонента и продемонстрировать остроту Тайн-Веарского дерби.

В итоге хозяева поля выиграли матч со счетом 1:0 благодаря автоголу многомиллионного нападающего Ника Вольтемаде.

Сандерленд Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига фото
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
