ФОТО. Английский клуб проявил неуважение к сопернику во время матча АПЛ
«Сандерленд» решил не изображать логотип «Ньюкасла»
Английский клуб «Сандерленд» удивил фанатов своим поступком во время матча 16-го тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла».
«Черные коты» в качестве хозяев поля решили не отображать на табло логотип соперника: на месте эмблемы было написано «гости».
Такими действиями «Сандерленд» пытался спровоцировать оппонента и продемонстрировать остроту Тайн-Веарского дерби.
В итоге хозяева поля выиграли матч со счетом 1:0 благодаря автоголу многомиллионного нападающего Ника Вольтемаде.
🚨🚨| Sunderland labelled Newcastle as “visitors” on the scoreboard for the Tyne Wear derby.— CentreGoals. (@centregoals) December 14, 2025
No Newcastle United badge either. ❌ pic.twitter.com/cSDkGnGBhX
