ВИДЕО. Как Ярмоленко с передачи Шапаренко установил итог матча с Вересом

Именитый 36-летний вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко отличился голом в матче 16-го тура УПЛ 2025/26 против Вереса.

Ярмоленко поразил ворота соперников на 90+1-й минуте встречи с передачи Николая Шапаренко и установил итоговый счет противостояния – 3:0.

Для Андрея этот гол стал вторым в текущем сезоне чемпионата Украины.

Динамо благодаря этой победе набрало 26 очков и в LIVE-таблице УПЛ располагается на четвертом месте. У Вереса 18 баллов и 11-я позиция.

