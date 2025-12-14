ВИДЕО. Как Ярмоленко с передачи Шапаренко установил итог матча с Вересом
Андрей сделал счет 3:0 в пользу Динамо на 90+1-й минуте поединка 16-го тура УПЛ
Именитый 36-летний вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко отличился голом в матче 16-го тура УПЛ 2025/26 против Вереса.
Ярмоленко поразил ворота соперников на 90+1-й минуте встречи с передачи Николая Шапаренко и установил итоговый счет противостояния – 3:0.
Для Андрея этот гол стал вторым в текущем сезоне чемпионата Украины.
Динамо благодаря этой победе набрало 26 очков и в LIVE-таблице УПЛ располагается на четвертом месте. У Вереса 18 баллов и 11-я позиция.
