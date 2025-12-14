Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  ВИДЕО. Как Ярмоленко с передачи Шапаренко установил итог матча с Вересом
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 18:25
Андрей сделал счет 3:0 в пользу Динамо на 90+1-й минуте поединка 16-го тура УПЛ

Именитый 36-летний вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко отличился голом в матче 16-го тура УПЛ 2025/26 против Вереса.

Ярмоленко поразил ворота соперников на 90+1-й минуте встречи с передачи Николая Шапаренко и установил итоговый счет противостояния – 3:0.

Для Андрея этот гол стал вторым в текущем сезоне чемпионата Украины.

Динамо благодаря этой победе набрало 26 очков и в LIVE-таблице УПЛ располагается на четвертом месте. У Вереса 18 баллов и 11-я позиция.

Андрей Ярмоленко Николай Шапаренко Верес Ровно Динамо Киев Динамо - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Dynamo1927
В матче против "Вереса" вингер "Динамо" забил свой 116-й гол в чемпионате Украины. Таким образом, футболисту осталось ещё раз забить, чтобы сравняться с Евгением Селезнёвым.
Рекордсмены в УПЛ – Сергей Ребров и Максим Шацких, у которых забито по 123 гола.
