14 декабря состоится матчи 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Эпицентр.

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Наставниками коллективов являются Арда Туран (Шахтер) и Сергей Нагорняк (Эпицентр).

Шахтер с 32 очками занимает второе место в таблице чемпионата Украины. Эпицентр с 14 баллами располагается на 14-й позиции.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Эпицентр

Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

