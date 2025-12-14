Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Шахтер – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Шахтер Донецк
14.12.2025 18:00 - : -
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 18:00 |
454
0

Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура УПЛ 14 декабря в 18:00

14 декабря 2025, 18:00 |
454
0
Коллаж Sport.ua

14 декабря состоится матчи 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Эпицентр.

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставниками коллективов являются Арда Туран (Шахтер) и Сергей Нагорняк (Эпицентр).

Шахтер с 32 очками занимает второе место в таблице чемпионата Украины. Эпицентр с 14 баллами располагается на 14-й позиции.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Эпицентр

Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире

По теме:
ВИДЕО. Молился с крестом: эмоции тренера Руха после победы в УПЛ
Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес
Стало известно, подпишет ли Эпицентр голкипера Федотова
Шахтер Донецк Эпицентр Каменец-Подольский Шахтер - Эпицентр смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
