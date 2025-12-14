Шахтер – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура УПЛ 14 декабря в 18:00
14 декабря состоится матчи 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Эпицентр.
Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставниками коллективов являются Арда Туран (Шахтер) и Сергей Нагорняк (Эпицентр).
Шахтер с 32 очками занимает второе место в таблице чемпионата Украины. Эпицентр с 14 баллами располагается на 14-й позиции.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Эпицентр
Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.19 для Шахтера поля и 16.00 для Вереса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингеру сборной Украины не смогут платить запрашиваемые 1–2 млн долларов
Парижане победили «Мец» – 3:2