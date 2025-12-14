Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. ВИДЕО. Сенегальский центрбек Динамо забил первый гол за киевскую команду
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 16:01 | Обновлено 14 декабря 2025, 16:30
ВИДЕО. Сенегальский центрбек Динамо забил первый гол за киевскую команду

Алиу Тиаре сделал счет 2:0 в пользу Динамо на 20-й минуте матча 16-го тура с Вересом

14 декабря 2025, 16:01 | Обновлено 14 декабря 2025, 16:30
ВИДЕО. Сенегальский центрбек Динамо забил первый гол за киевскую команду
Instagram. Алиу Тиаре

21-летний центральный защитник киевского Динамо Алиу Тиаре из Сенегала отличился первым голом за команду.

14 декабря в матче 16-го тура УПЛ 2025/26 против Вереса из города Ровно Тиаре поразил ворота соперников на 20-й минуте.

Алиу сделал счет 2:0 в пользу бело-синих. Первым в этой игре забил Матвей Пономаренко. Два ассиста отдал Константин Вивчаренко.

Тиаре присоединился к Динамо в летнее трансферное окно из французского Гавра за один миллион евро. Для него это 15-й матч в футболке киевлян во всех турнирах.

ВИДЕО. Сенегальский центрбек Динамо забил первый гол за киевскую команду

Алиу Тиаре Динамо Киев Верес Ровно Динамо - Верес видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
