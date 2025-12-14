21-летний центральный защитник киевского Динамо Алиу Тиаре из Сенегала отличился первым голом за команду.

14 декабря в матче 16-го тура УПЛ 2025/26 против Вереса из города Ровно Тиаре поразил ворота соперников на 20-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Алиу сделал счет 2:0 в пользу бело-синих. Первым в этой игре забил Матвей Пономаренко. Два ассиста отдал Константин Вивчаренко.

Тиаре присоединился к Динамо в летнее трансферное окно из французского Гавра за один миллион евро. Для него это 15-й матч в футболке киевлян во всех турнирах.

ВИДЕО. Сенегальский центрбек Динамо забил первый гол за киевскую команду