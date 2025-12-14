Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ренн одолел Брест, Тулуза не заметила Париж в матчах 16-го тура во Франции
Франция
14 декабря 2025, 13:19
Ренн одолел Брест, Тулуза не заметила Париж в матчах 16-го тура во Франции

В субботу, 13 декабря, состоялось несколько матчей 16-го тура французской Лиги 1

Ренн одолел Брест, Тулуза не заметила Париж в матчах 16-го тура во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 13 декабря, состоялось несколько матчей 16-го тура чемпионата Франции – «Париж» потерпел разгромное поражение на домашней арене от «Тулузы».

Главным героем встречи стал нападающий гостей Янн Гбоо, который оформил дубль. «Тулуза» набрала 23 балла и поднялась на седьмое место в турнирной таблице, «Париж» разместился на 14-й позиции, имея в своем активе (16 очков).

«Ренн» продолжает бороться за попадания в еврокубки – команда Хабиба Бее уверенно разобралась с «Брестом», одолев соперника со счетом 3:1.

Хозяева пропустили первыми, но усилиями Леополя, Аль-Тамари и Мейте спокойно перевернули ситуацию в свою пользу. «Ренн» занимает пятое место, набрав 27 баллов.

«Брест» идет на 11-й позиции (19 пунктов), однако места команд могут измениться после того, как будет полностью сыгран 16-й тур.

Чемпионат Франции, 16-й тур. 13 декабря

Ренн – Брест – 3:1
Голы: Леополь, 24, Аль-Тамари, 25, Мейте, 87 – Бальде, 13

Париж – Тулуза – 0:3
Голы: Идальго, 19, Гбоо, 37, 69

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 16 11 3 2 35 - 14 04.01.26 21:45 ПСЖ - ФК Париж13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ 36
2 Ланс 15 11 1 3 26 - 13 14.12.25 18:15 Ланс - Ницца06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Анже 1:2 Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург08.11.25 Монако 1:4 Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян 34
3 Марсель 15 9 2 4 35 - 15 14.12.25 21:45 Марсель - Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель08.11.25 Марсель 3:0 Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель 29
4 Лилль 15 9 2 4 29 - 17 14.12.25 18:15 Осер - Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель30.11.25 Гавр 0:1 Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже 29
5 Ренн 16 7 6 3 27 - 24 03.01.26 22:05 Лилль - Ренн13.12.25 Ренн 3:1 Брест06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн 27
6 Лион 15 7 3 5 21 - 16 14.12.25 16:00 Лион - Гавр07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион 24
7 Тулуза 16 6 5 5 24 - 19 02.01.26 21:45 Тулуза - Ланс13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза 23
8 Монако 15 7 2 6 26 - 26 14.12.25 21:45 Марсель - Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако08.11.25 Монако 1:4 Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж 23
9 Страсбург 15 7 1 7 25 - 20 14.12.25 18:15 Страсбург - Лорьян06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург30.11.25 Страсбург 1:2 Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург 22
10 Анже 16 6 4 6 17 - 18 04.01.26 18:15 Гавр - Анже12.12.25 Анже 4:1 Нант07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Анже 1:2 Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Анже 2:0 Осер 22
11 Брест 16 5 4 7 21 - 27 04.01.26 18:15 Брест - Осер13.12.25 Ренн 3:1 Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако30.11.25 Страсбург 1:2 Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец08.11.25 Марсель 3:0 Брест 19
12 Ницца 15 5 2 8 19 - 27 14.12.25 18:15 Ланс - Ницца07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель09.11.25 Мец 2:1 Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца 17
13 Лорьян 15 4 5 6 19 - 28 14.12.25 18:15 Страсбург - Лорьян07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян 17
14 ФК Париж 16 4 4 8 21 - 29 04.01.26 21:45 ПСЖ - ФК Париж13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн 16
15 Гавр 15 3 6 6 13 - 21 14.12.25 16:00 Лион - Гавр07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж30.11.25 Гавр 0:1 Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр 15
16 Осер 15 3 3 9 11 - 21 14.12.25 18:15 Осер - Лилль07.12.25 Осер 3:1 Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Анже 2:0 Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель 12
17 Нант 16 2 5 9 14 - 28 04.01.26 16:00 Марсель - Нант12.12.25 Анже 4:1 Нант06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян08.11.25 Гавр 1:1 Нант 11
18 Мец 16 3 2 11 17 - 37 04.01.26 18:15 Лорьян - Мец13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ07.12.25 Осер 3:1 Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец09.11.25 Мец 2:1 Ницца 11
Полная таблица

Падение продолжается. Эюпспор и Степаненко потерпели разгромное поражение
Челси – Эвертон – 2:0. Палмер и Гюсто, как сыграл Миколенко? Видео голов
Ливерпуль – Брайтон – 2:0. Дубль Экитике, ассист Салаха. Видео голов, обзор
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Ренн Брест (Франция) Тулуза видео голов и обзор
