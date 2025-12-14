Ренн одолел Брест, Тулуза не заметила Париж в матчах 16-го тура во Франции
В субботу, 13 декабря, состоялось несколько матчей 16-го тура французской Лиги 1
В субботу, 13 декабря, состоялось несколько матчей 16-го тура чемпионата Франции – «Париж» потерпел разгромное поражение на домашней арене от «Тулузы».
Главным героем встречи стал нападающий гостей Янн Гбоо, который оформил дубль. «Тулуза» набрала 23 балла и поднялась на седьмое место в турнирной таблице, «Париж» разместился на 14-й позиции, имея в своем активе (16 очков).
«Ренн» продолжает бороться за попадания в еврокубки – команда Хабиба Бее уверенно разобралась с «Брестом», одолев соперника со счетом 3:1.
Хозяева пропустили первыми, но усилиями Леополя, Аль-Тамари и Мейте спокойно перевернули ситуацию в свою пользу. «Ренн» занимает пятое место, набрав 27 баллов.
«Брест» идет на 11-й позиции (19 пунктов), однако места команд могут измениться после того, как будет полностью сыгран 16-й тур.
Чемпионат Франции, 16-й тур. 13 декабря
Ренн – Брест – 3:1
Голы: Леополь, 24, Аль-Тамари, 25, Мейте, 87 – Бальде, 13
Париж – Тулуза – 0:3
Голы: Идальго, 19, Гбоо, 37, 69
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|16
|11
|3
|2
|35 - 14
|04.01.26 21:45 ПСЖ - ФК Париж13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ
|36
|2
|Ланс
|15
|11
|1
|3
|26 - 13
|14.12.25 18:15 Ланс - Ницца06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Анже 1:2 Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург08.11.25 Монако 1:4 Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян
|34
|3
|Марсель
|15
|9
|2
|4
|35 - 15
|14.12.25 21:45 Марсель - Монако05.12.25 Лилль 1:0 Марсель29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель08.11.25 Марсель 3:0 Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель
|29
|4
|Лилль
|15
|9
|2
|4
|29 - 17
|14.12.25 18:15 Осер - Лилль05.12.25 Лилль 1:0 Марсель30.11.25 Гавр 0:1 Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже
|29
|5
|Ренн
|16
|7
|6
|3
|27 - 24
|03.01.26 22:05 Лилль - Ренн13.12.25 Ренн 3:1 Брест06.12.25 ПСЖ 5:0 Ренн28.11.25 Мец 0:1 Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн
|27
|6
|Лион
|15
|7
|3
|5
|21 - 16
|14.12.25 16:00 Лион - Гавр07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион
|24
|7
|Тулуза
|16
|6
|5
|5
|24 - 19
|02.01.26 21:45 Тулуза - Ланс13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург29.11.25 Марсель 2:2 Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза
|23
|8
|Монако
|15
|7
|2
|6
|26 - 26
|14.12.25 21:45 Марсель - Монако05.12.25 Брест 1:0 Монако29.11.25 Монако 1:0 ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако08.11.25 Монако 1:4 Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж
|23
|9
|Страсбург
|15
|7
|1
|7
|25 - 20
|14.12.25 18:15 Страсбург - Лорьян06.12.25 Тулуза 1:0 Страсбург30.11.25 Страсбург 1:2 Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург
|22
|10
|Анже
|16
|6
|4
|6
|17 - 18
|04.01.26 18:15 Гавр - Анже12.12.25 Анже 4:1 Нант07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Анже 1:2 Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Анже 2:0 Осер
|22
|11
|Брест
|16
|5
|4
|7
|21 - 27
|04.01.26 18:15 Брест - Осер13.12.25 Ренн 3:1 Брест05.12.25 Брест 1:0 Монако30.11.25 Страсбург 1:2 Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец08.11.25 Марсель 3:0 Брест
|19
|12
|Ницца
|15
|5
|2
|8
|19 - 27
|14.12.25 18:15 Ланс - Ницца07.12.25 Ницца 0:1 Анже30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель09.11.25 Мец 2:1 Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца
|17
|13
|Лорьян
|15
|4
|5
|6
|19 - 28
|14.12.25 18:15 Страсбург - Лорьян07.12.25 Лорьян 1:0 Лион30.11.25 Лорьян 3:1 Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян
|17
|14
|ФК Париж
|16
|4
|4
|8
|21 - 29
|04.01.26 21:45 ПСЖ - ФК Париж13.12.25 ФК Париж 0:3 Тулуза07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн
|16
|15
|Гавр
|15
|3
|6
|6
|13 - 21
|14.12.25 16:00 Лион - Гавр07.12.25 Гавр 0:0 ФК Париж30.11.25 Гавр 0:1 Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр
|15
|16
|Осер
|15
|3
|3
|9
|11 - 21
|14.12.25 18:15 Осер - Лилль07.12.25 Осер 3:1 Мец29.11.25 ФК Париж 1:1 Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Анже 2:0 Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель
|12
|17
|Нант
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|04.01.26 16:00 Марсель - Нант12.12.25 Анже 4:1 Нант06.12.25 Нант 1:2 Ланс30.11.25 Лион 3:0 Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян08.11.25 Гавр 1:1 Нант
|11
|18
|Мец
|16
|3
|2
|11
|17 - 37
|04.01.26 18:15 Лорьян - Мец13.12.25 Мец 2:3 ПСЖ07.12.25 Осер 3:1 Мец28.11.25 Мец 0:1 Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец09.11.25 Мец 2:1 Ницца
|11
