Ренн одолел Брест, Тулуза не заметила Париж в матчах 16-го тура во Франции

В субботу, 13 декабря, состоялось несколько матчей 16-го тура чемпионата Франции – «Париж» потерпел разгромное поражение на домашней арене от «Тулузы».

Главным героем встречи стал нападающий гостей Янн Гбоо, который оформил дубль. «Тулуза» набрала 23 балла и поднялась на седьмое место в турнирной таблице, «Париж» разместился на 14-й позиции, имея в своем активе (16 очков).

«Ренн» продолжает бороться за попадания в еврокубки – команда Хабиба Бее уверенно разобралась с «Брестом», одолев соперника со счетом 3:1.

Хозяева пропустили первыми, но усилиями Леополя, Аль-Тамари и Мейте спокойно перевернули ситуацию в свою пользу. «Ренн» занимает пятое место, набрав 27 баллов.

«Брест» идет на 11-й позиции (19 пунктов), однако места команд могут измениться после того, как будет полностью сыгран 16-й тур.

Чемпионат Франции, 16-й тур. 13 декабря

Ренн – Брест – 3:1

Голы: Леополь, 24, Аль-Тамари, 25, Мейте, 87 – Бальде, 13

Париж – Тулуза – 0:3

Голы: Идальго, 19, Гбоо, 37, 69

Турнирная таблица