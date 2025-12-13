Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Такова его стратегия». В Италии рассказали о планах Гасперини на Довбика
Италия
13 декабря 2025, 22:39 | Обновлено 13 декабря 2025, 22:40
569
1

«Такова его стратегия». В Италии рассказали о планах Гасперини на Довбика

Уго Трани заявил, что в Роме хотят продать украинца

13 декабря 2025, 22:39 | Обновлено 13 декабря 2025, 22:40
569
1 Comments
«Такова его стратегия». В Италии рассказали о планах Гасперини на Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини хочет избавиться от украинского нападающего Артема Довбика.

«Стратегия Гасперини на январь следующая: продать одного из пары – Фергюсона или Довбика, если это будет возможно. Однако аренда украинца была бы идеальным вариантом.

Другой шаг – достичь договоренности с Дибалой и отправить его в «Бока Хуниорс», даже оплачивая часть его зарплаты, а затем подписать Зиркзее, или как вариант Юри Альберто, Теля или Распадори», – сказал Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.

По теме:
Лацио играл вдевятером, но сумел набрать три очка в Серии A
Аталанта – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
МАЛИНОВСКИЙ: «Де Росси очень хорош в этом. Это его лучшее качество»
Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Футбол | 13 декабря 2025, 22:24 0
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо

«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2

САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Футбол | 13 декабря 2025, 09:27 6
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»

Йожеф Сабо заявил, что Сергею Реброву следует вызвать Михаила Мудрика в расположение «сине-желтых»

Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 13.12.2025, 07:02
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Обмен голами в борьбе за еврокубки. Кривбасс и Колос поделили очки
Футбол | 13.12.2025, 15:00
Обмен голами в борьбе за еврокубки. Кривбасс и Колос поделили очки
Обмен голами в борьбе за еврокубки. Кривбасс и Колос поделили очки
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Бокс | 13.12.2025, 09:12
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Интересно, как этот недожурналист собрался арендного Фергюсона продать в январе?
Ответить
+1
Популярные новости
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 16
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 11
Футбол
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем