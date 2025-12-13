«Такова его стратегия». В Италии рассказали о планах Гасперини на Довбика

Итальянский журналист Уго Трани заявил, что главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини хочет избавиться от украинского нападающего Артема Довбика.

«Стратегия Гасперини на январь следующая: продать одного из пары – Фергюсона или Довбика, если это будет возможно. Однако аренда украинца была бы идеальным вариантом.

Другой шаг – достичь договоренности с Дибалой и отправить его в «Бока Хуниорс», даже оплачивая часть его зарплаты, а затем подписать Зиркзее, или как вариант Юри Альберто, Теля или Распадори», – сказал Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.