«Такова его стратегия». В Италии рассказали о планах Гасперини на Довбика
Уго Трани заявил, что в Роме хотят продать украинца
Итальянский журналист Уго Трани заявил, что главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини хочет избавиться от украинского нападающего Артема Довбика.
«Стратегия Гасперини на январь следующая: продать одного из пары – Фергюсона или Довбика, если это будет возможно. Однако аренда украинца была бы идеальным вариантом.
Другой шаг – достичь договоренности с Дибалой и отправить его в «Бока Хуниорс», даже оплачивая часть его зарплаты, а затем подписать Зиркзее, или как вариант Юри Альберто, Теля или Распадори», – сказал Трани в эфире радиопрограммы Te la do io Tokyo.
