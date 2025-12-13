ПСЖ установил клубный рекорд по количеству побед в календарном году
Парижане находятся на расстоянии одной победы от знаковой отметки «50»
ПСЖ установил новый клубный рекорд по количеству побед в календарном году во всех турнирах.
Произошло это в выездном матче 16-го тура против команды Мец (3:2).
Теперь в активе парижан 49 побед в 2025 году во всех турнирах, что является новым клубным достижением.
Предыдущий рекорд Пари Сен-Жермен держался с 2017 года (48).
Для того, чтобы достичь знаковой отметки в 50 побед в календарном году, ПСЖ будет иметь 2 попытки:
- 17 декабря, финал Межконтинентального кубка, против Фламенго
- 20 декабря, Кубок Франции, против Фонтене
49 - Most wins in all competitions in a single calendar year for Paris Saint-Germain:— OptaJean (@OptaJean) December 13, 2025
🥇 2025 : 49
🥈 2017 : 48
🥉 2015 : 45
Excellence. #FCMPSG pic.twitter.com/2llQ4OOA4p
