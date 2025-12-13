Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. ПСЖ установил клубный рекорд по количеству побед в календарном году
Франция
13 декабря 2025, 22:37
ПСЖ установил новый клубный рекорд по количеству побед в календарном году во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 16-го тура против команды Мец (3:2).

Теперь в активе парижан 49 побед в 2025 году во всех турнирах, что является новым клубным достижением.

Предыдущий рекорд Пари Сен-Жермен держался с 2017 года (48).

Для того, чтобы достичь знаковой отметки в 50 побед в календарном году, ПСЖ будет иметь 2 попытки:

  • 17 декабря, финал Межконтинентального кубка, против Фламенго
  • 20 декабря, Кубок Франции, против Фонтене
По теме:
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
ПСЖ провел горячий матч. Гол динамовца, Забарный и Сафонов сыграли в старте
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Мец ПСЖ Илья Забарный статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
