Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира

Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира, который состоится в 2026 году, из-за расследования в отношении президента ассоциации Клаудио Тапиа. Об этом сообщили La Nacion и Marca.

Правоохранительные органы ведут расследование по делу о незаконном обогащении аргентинского функционера. Федеральный судья Даниэль Рафекас дал разрешение на проведение обысков в жилом комплексе в Пиларе, где расположена недвижимость, якобы приобретенная Тапией.

ФИФА внимательно следит за развитием ситуации и предоставило судебным аргентинским органам время на то, чтобы доказать или опровергнуть коррупцию со стороны президента ассоциации. Если вина Тапии будет доказана, южноамериканская сборная может остаться без мундиаля.

ФИФА уже сообщила, что не потерпит любого потенциального политического вмешательства и может применить самые жесткие санкции.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отказался комментировать громкий скандал, но из-за расследования матч Финалиссимы-2026 против Испании, который должен состояться в марте, находится под угрозой отмены.