Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
Чемпионат мира
14 декабря 2025, 09:44 |
1496
2

Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира

Президент футбольной ассоциации Клаудио Тапия обвиняется в незаконном обогащении

14 декабря 2025, 09:44 |
1496
2 Comments
Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира, который состоится в 2026 году, из-за расследования в отношении президента ассоциации Клаудио Тапиа. Об этом сообщили La Nacion и Marca.

Правоохранительные органы ведут расследование по делу о незаконном обогащении аргентинского функционера. Федеральный судья Даниэль Рафекас дал разрешение на проведение обысков в жилом комплексе в Пиларе, где расположена недвижимость, якобы приобретенная Тапией.

ФИФА внимательно следит за развитием ситуации и предоставило судебным аргентинским органам время на то, чтобы доказать или опровергнуть коррупцию со стороны президента ассоциации. Если вина Тапии будет доказана, южноамериканская сборная может остаться без мундиаля.

ФИФА уже сообщила, что не потерпит любого потенциального политического вмешательства и может применить самые жесткие санкции.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отказался комментировать громкий скандал, но из-за расследования матч Финалиссимы-2026 против Испании, который должен состояться в марте, находится под угрозой отмены.

По теме:
Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Арда Туран требует брать все и сейчас»
ФОТО. Хаос на шоу Месси в Индии: организатора задержала полиция
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу ФИФА скандал коррупция
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Футбол | 14 декабря 2025, 09:23 1
Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ

Подопечные Луиса Энрике одолели «Мец», украинец вышел в стартовом составе и провел 90 минут

ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
Футбол | 14 декабря 2025, 09:22 0
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие

Тренер – о победе над «Мецом»

Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Футбол | 13.12.2025, 22:24
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Шахтер – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14.12.2025, 07:15
Шахтер – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
Хоккей | 13.12.2025, 15:59
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dima Steblina
І як пов'язані спортивні результати команди з корупцією президента асоціації? Бульварна преса...
Ответить
+1
Chemp83
Це не Україна де влада зеленського краде міліарди на війні і жодного за гратами 
Ответить
0
Популярные новости
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 5
Бокс
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Украины сыграет матч за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Украины сыграет матч за выживание
12.12.2025, 08:05 1
Хоккей
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем