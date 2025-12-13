Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси помог установить новый антирекорд Дэвида Мойеса
Англия
Челси помог установить новый антирекорд Дэвида Мойеса

Лондонцы стали командой с наибольшим количеством побед над клубами, которые возглавлял специалист

Челси помог установить новый антирекорд Дэвида Мойеса
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес установил новый личный антирекорд.

В матче 16-го тура АПЛ «ириски» под руководством шотландца на выезде проиграли Челси со счетом 2:0.

Это поражение стало для Мойеса 29-м от «синих» во всех турнирах. Ни один другой клуб не имеет в своем активе такого количества побед над клубами шотландского специалиста.

Команды с наибольшим количеством побед над клубами Дэвида Мойеса во всех турнирах

  • 29 – Челси
  • 28 – Арсенал
  • 28 – Ливерпуль
  • 25 – Манчестер Юнайтед
  • 22 – Манчестер Сити
  • 17 – Тоттенхэм Хотспур
  • 14 – Ньюкасл Юнайтед
  • 13 – Фулхэм
  • 11 – Блэкберн Роверс
Эвертон Стэмфорд Бридж чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Челси - Эвертон Дэвид Мойес Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Блэкберн
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
