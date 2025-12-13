Челси помог установить новый антирекорд Дэвида Мойеса
Лондонцы стали командой с наибольшим количеством побед над клубами, которые возглавлял специалист
Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес установил новый личный антирекорд.
В матче 16-го тура АПЛ «ириски» под руководством шотландца на выезде проиграли Челси со счетом 2:0.
Это поражение стало для Мойеса 29-м от «синих» во всех турнирах. Ни один другой клуб не имеет в своем активе такого количества побед над клубами шотландского специалиста.
Команды с наибольшим количеством побед над клубами Дэвида Мойеса во всех турнирах
- 29 – Челси
- 28 – Арсенал
- 28 – Ливерпуль
- 25 – Манчестер Юнайтед
- 22 – Манчестер Сити
- 17 – Тоттенхэм Хотспур
- 14 – Ньюкасл Юнайтед
- 13 – Фулхэм
- 11 – Блэкберн Роверс
Everton winless run at Stamford Bridge in the Premier League stretches to 31 years (since their 1-0 triumph back in November 1994) 😫— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) December 13, 2025
And in his 50th game against Chelsea in all competitions, David Moyes has now lost 29 games against the Blues - no team has beaten him more ❌ pic.twitter.com/Fwqr9fnAtz
