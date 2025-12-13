Ужасная серия длится. Эвертон в 31-й раз не победил Челси на выезде в АПЛ

Челси не проигрывает дома Эвертону в матчах АПЛ уже 31 матч подряд.

Продолжение этой длительной серии продолжилось в матче 16-го тура чемпионата, в котором лондонцы победили «ирисок» со счетом 2:0.

Для Челси эта серия является рекордной против конкретного соперника в домашних матчах чемпионата Англии.

Последний раз Эвертон побеждал Челси на его поле в АПЛ еще 26 ноября 1994 года (1:0).

Беспроигрышная домашняя серия Челси против Эвертона в АПЛ (31)

2025/26: Челси – Эвертон – 2:0

2024/25: Челси – Эвертон – 1:0

2023/24: Челси – Эвертон – 6:0

2022/23: Челси – Эвертон – 2:2

2021/22: Челси – Эвертон – 1:1

2020/21: Челси – Эвертон – 2:0

2019/20: Челси – Эвертон – 4:0

2018/19: Челси – Эвертон – 0:0

2017/18: Челси – Эвертон – 2:0

2016/17: Челси – Эвертон – 5:0

2015/16: Челси – Эвертон – 3:3

2014/15: Челси – Эвертон – 1:0

2013/14: Челси – Эвертон – 1:0

2012/13: Челси – Эвертон – 2:1

2011/12: Челси – Эвертон – 3:1

2010/11: Челси – Эвертон – 1:1

2009/10: Челси – Эвертон – 3:3

2008/09: Челси – Эвертон – 0:0

2007/08: Челси – Эвертон – 1:1

2006/07: Челси – Эвертон – 1:1

2005/06: Челси – Эвертон – 3:0

2004/05: Челси – Эвертон – 1:0

2003/04: Челси – Эвертон – 0:0

2002/03: Челси – Эвертон – 4:1

2001/02: Челси – Эвертон – 3:0

2000/01: Челси – Эвертон – 2:1

1999/00: Челси – Эвертон – 1:1

1998/99: Челси – Эвертон – 3:1

1997/98: Челси – Эвертон – 2:0

1996/97: Челси – Эвертон – 2:2

1995/96: Челси – Эвертон – 0:0