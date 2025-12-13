Ужасная серия длится. Эвертон в 31-й раз не победил Челси на выезде в АПЛ
Лондонцы снова не испытали проблем с «ирисками» на «Стэмфорд Бридж»
Челси не проигрывает дома Эвертону в матчах АПЛ уже 31 матч подряд.
Продолжение этой длительной серии продолжилось в матче 16-го тура чемпионата, в котором лондонцы победили «ирисок» со счетом 2:0.
Для Челси эта серия является рекордной против конкретного соперника в домашних матчах чемпионата Англии.
Последний раз Эвертон побеждал Челси на его поле в АПЛ еще 26 ноября 1994 года (1:0).
Беспроигрышная домашняя серия Челси против Эвертона в АПЛ (31)
- 2025/26: Челси – Эвертон – 2:0
- 2024/25: Челси – Эвертон – 1:0
- 2023/24: Челси – Эвертон – 6:0
- 2022/23: Челси – Эвертон – 2:2
- 2021/22: Челси – Эвертон – 1:1
- 2020/21: Челси – Эвертон – 2:0
- 2019/20: Челси – Эвертон – 4:0
- 2018/19: Челси – Эвертон – 0:0
- 2017/18: Челси – Эвертон – 2:0
- 2016/17: Челси – Эвертон – 5:0
- 2015/16: Челси – Эвертон – 3:3
- 2014/15: Челси – Эвертон – 1:0
- 2013/14: Челси – Эвертон – 1:0
- 2012/13: Челси – Эвертон – 2:1
- 2011/12: Челси – Эвертон – 3:1
- 2010/11: Челси – Эвертон – 1:1
- 2009/10: Челси – Эвертон – 3:3
- 2008/09: Челси – Эвертон – 0:0
- 2007/08: Челси – Эвертон – 1:1
- 2006/07: Челси – Эвертон – 1:1
- 2005/06: Челси – Эвертон – 3:0
- 2004/05: Челси – Эвертон – 1:0
- 2003/04: Челси – Эвертон – 0:0
- 2002/03: Челси – Эвертон – 4:1
- 2001/02: Челси – Эвертон – 3:0
- 2000/01: Челси – Эвертон – 2:1
- 1999/00: Челси – Эвертон – 1:1
- 1998/99: Челси – Эвертон – 3:1
- 1997/98: Челси – Эвертон – 2:0
- 1996/97: Челси – Эвертон – 2:2
- 1995/96: Челси – Эвертон – 0:0
Chelsea’s last 31 Premier League games against Everton at Stamford Bridge:— Squawka (@Squawka) December 13, 2025
DDWWDWWWDWWDDDDDWWWWDWWDWWDDWWW
◉ Goals: 62
◉ Conceded: 20
◉ Clean sheets: 17
The Blues' longest unbeaten home run against an opponent in their league history. 👏 pic.twitter.com/utQDHq6O5E
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец мог сразиться с Дереком Чисорой
Анонсируем предстоящие поединки в чемпионате Италии