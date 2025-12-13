Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Ужасная серия длится. Эвертон в 31-й раз не победил Челси на выезде в АПЛ
Англия
13 декабря 2025, 19:14 |
120
0

Лондонцы снова не испытали проблем с «ирисками» на «Стэмфорд Бридж»

Getty Images/Global Images Ukraine

Челси не проигрывает дома Эвертону в матчах АПЛ уже 31 матч подряд.

Продолжение этой длительной серии продолжилось в матче 16-го тура чемпионата, в котором лондонцы победили «ирисок» со счетом 2:0.

Для Челси эта серия является рекордной против конкретного соперника в домашних матчах чемпионата Англии.

Последний раз Эвертон побеждал Челси на его поле в АПЛ еще 26 ноября 1994 года (1:0).

Беспроигрышная домашняя серия Челси против Эвертона в АПЛ (31)

  • 2025/26: Челси – Эвертон – 2:0
  • 2024/25: Челси – Эвертон – 1:0
  • 2023/24: Челси – Эвертон – 6:0
  • 2022/23: Челси – Эвертон – 2:2
  • 2021/22: Челси – Эвертон – 1:1
  • 2020/21: Челси – Эвертон – 2:0
  • 2019/20: Челси – Эвертон – 4:0
  • 2018/19: Челси – Эвертон – 0:0
  • 2017/18: Челси – Эвертон – 2:0
  • 2016/17: Челси – Эвертон – 5:0
  • 2015/16: Челси – Эвертон – 3:3
  • 2014/15: Челси – Эвертон – 1:0
  • 2013/14: Челси – Эвертон – 1:0
  • 2012/13: Челси – Эвертон – 2:1
  • 2011/12: Челси – Эвертон – 3:1
  • 2010/11: Челси – Эвертон – 1:1
  • 2009/10: Челси – Эвертон – 3:3
  • 2008/09: Челси – Эвертон – 0:0
  • 2007/08: Челси – Эвертон – 1:1
  • 2006/07: Челси – Эвертон – 1:1
  • 2005/06: Челси – Эвертон – 3:0
  • 2004/05: Челси – Эвертон – 1:0
  • 2003/04: Челси – Эвертон – 0:0
  • 2002/03: Челси – Эвертон – 4:1
  • 2001/02: Челси – Эвертон – 3:0
  • 2000/01: Челси – Эвертон – 2:1
  • 1999/00: Челси – Эвертон – 1:1
  • 1998/99: Челси – Эвертон – 3:1
  • 1997/98: Челси – Эвертон – 2:0
  • 1996/97: Челси – Эвертон – 2:2
  • 1995/96: Челси – Эвертон – 0:0
Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Челси Челси - Эвертон статистика Стэмфорд Бридж
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
