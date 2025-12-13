Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Денис УСТИМЕНКО: «Мы точно не заслуживали победы»
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 17:18 |
Денис УСТИМЕНКО: «Мы точно не заслуживали победы»

Нападающий «Оболони» прокомментировал результат матча с «Металлистом 1925»

Денис УСТИМЕНКО: «Мы точно не заслуживали победы»
ФК Оболонь. Денис Устименко

В матче 16-го тура УПЛ «Оболонь» в Киеве со счетом 1:3 проиграла харьковскому «Металлисту 1925». Итог поединка подвел автор гола в составе киевского клуба Денис Устименко.

– Денис, сразу о забитом мяче. Взятие ворот было очень похоже на гол в матче с «Эпицентром». Можно сказать, что домашняя заготовка снова сработала?

– Да, мы отрабатываем такие моменты. Часто на тренировках действуем в паре с Нестеренко, поэтому наше взаимодействие уже хорошо налажено. Мы чувствуем друг друга на поле, и, думаю, именно это сыграло ключевую роль в эпизоде с голом.

– После забитого мяча вы очень эмоционально праздновали. Показалось, что даже были слезы. С чем это связано?

– Да, это правда. На этой неделе умер близкий для меня человек – мой дядя. Морально было непросто готовиться к матчу, поэтому этот гол я хочу посвятить именно ему.

– В этом матче команда прервала безголевую серию, которая длилась почти 400 минут. Насколько для вас это было важно?

– Да, это было важно. Мы все хотели как можно быстрее об этом забыть, много работали над завершением. Считаю, что первый этап игры в нашем исполнении был хорошим: мы создавали моменты. У меня лично было три голевых момента, но реализовал только один. Если бы удалось использовать больше шансов, могли бы и выиграть этот матч.

– Каковы ваши общие впечатления от игры?

– По ощущениям мы сыграли неплохо, но, если быть честным, мы точно не заслуживали победы. Это мое личное мнение.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 Денис Устименко
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
