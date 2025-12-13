Кейн, Мбаппе, Холанд. Как выглядит гонка бомбардиров за Золотую бутсу

В Европе продолжается европейские чемпионаты, и идет гонка за Золотую бутсу – звание лучшего бомбардира сезона.

Лидером сезона является Гарри Кейн из Баварии, который забил 17 мячей в Бундеслиге (34 балла).

Вторым идет Килиан Мбаппе из мадридского Реала (18 мячей в Ла Лиги и 36 пунктов).

Третье место занимает Эрлинг Холанд из Манчестер Сити (15 голов в АПЛ, 30 баллов).

Награда Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0.

Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), засчитываются по номиналу.

Золотая бутса 2025/26. Положение на утро 13 декабря 2025 года

Инфографика