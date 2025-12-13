Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн, Мбаппе, Холанд. Как выглядит гонка бомбардиров за Золотую бутсу
Другие новости
13 декабря 2025, 15:39 | Обновлено 13 декабря 2025, 15:52
149
0

Кейн, Мбаппе, Холанд. Как выглядит гонка бомбардиров за Золотую бутсу

Награда вручается лучшему бомбардиру сезона в национальных чемпионатах

13 декабря 2025, 15:39 | Обновлено 13 декабря 2025, 15:52
149
0
Кейн, Мбаппе, Холанд. Как выглядит гонка бомбардиров за Золотую бутсу
Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн

В Европе продолжается европейские чемпионаты, и идет гонка за Золотую бутсу – звание лучшего бомбардира сезона.

Лидером сезона является Гарри Кейн из Баварии, который забил 17 мячей в Бундеслиге (34 балла).

Вторым идет Килиан Мбаппе из мадридского Реала (18 мячей в Ла Лиги и 36 пунктов).

Третье место занимает Эрлинг Холанд из Манчестер Сити (15 голов в АПЛ, 30 баллов).

Награда Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0.

Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), засчитываются по номиналу.

Золотая бутса 2025/26. Положение на утро 13 декабря 2025 года

Инфографика

По теме:
ФОТО. Милота дня. Андрей Лунин в костюме Санта Клауса
Громкие имена. Названо два основных претендента на замену Алонсо в Реале
ФОТО. Защитник Реала использует технологии будущего
Золотая бутса Манчестер Сити выбор редакции Эрлинг Холанд Гарри Кейн Бавария Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс и Колос объявили стартовые составы на матч УПЛ
Футбол | 13 декабря 2025, 12:10 0
Кривбасс и Колос объявили стартовые составы на матч УПЛ
Кривбасс и Колос объявили стартовые составы на матч УПЛ

Матч 16-го тура УПЛ начнется в 13:00

На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Футбол | 13 декабря 2025, 07:52 7
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать

На украинца охотится «Фенербахче»

ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Первой лиги Украины подписал 4 футболистов
Футбол | 13.12.2025, 11:18
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Первой лиги Украины подписал 4 футболистов
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лидеров Первой лиги Украины подписал 4 футболистов
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 13.12.2025, 07:02
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Футбол | 12.12.2025, 15:21
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Суркис обратился к Металлисту: «Надеюсь, что пути наших команд пересекутся»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 25
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем