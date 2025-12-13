30 матчей подряд. Сможет ли Эвертон наконец победить на поле Челси в АПЛ?

«Челси» не проигрывал дома «Эвертону» в матчах АПЛ уже 30 матчей подряд.

В матче 16-го тура чемпионата, который состоится сегодня, 13 декабря, «ириски» попытаются прервать длинную безвыигрышную серию против «синих».

Последний раз «Эвертон» побеждал «Челси» на своем поле в Премьер-лиге 26 ноября 1994 года (1:0).

Беспроигрышная серия «Челси» против «Эвертона» в Премьер-лиге (30)

2024/25: Челси – Эвертон – 1:0

2023/24: Челси – Эвертон – 6:0

2022/23: Челси – Эвертон – 2:2

2021/22: Челси – Эвертон – 1:1

2020/21: Челси – Эвертон – 2:0

2019/20: Челси – Эвертон – 4:0

2018/19: Челси – Эвертон – 0:0

2017/18: Челси – Эвертон – 2:0

2016/17: Челси – Эвертон – 5:0

2015/16: Челси – Эвертон – 3:3

2014/15: Челси – Эвертон – 1:0

2013/14: Челси – Эвертон – 1:0

2012/13: Челси – Эвертон – 2:1

2011/12: Челси – Эвертон – 3:1

2010/11: Челси – Эвертон – 1:1

2009/10: Челси – Эвертон – 3:3

2008/09: Челси – Эвертон – 0:0

2007/08: Челси – Эвертон – 1:1

2006/07: Челси – Эвертон – 1:1

2005/06: Челси – Эвертон – 3:0

2004/05: Челси – Эвертон – 1:0

2003/04: Челси – Эвертон – 0:0

2002/03: Челси – Эвертон – 4:1

2001/02: Челси – Эвертон – 3:0

2000/01: Челси – Эвертон – 2:1

1999/00: Челси – Эвертон – 1:1

1998/99: Челси – Эвертон – 3:1

1997/98: Челси – Эвертон – 2:0

1996/97: Челси – Эвертон – 2:2

1995/96: Челси – Эвертон – 0:0