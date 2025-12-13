30 матчей подряд. Сможет ли Эвертон наконец победить на поле Челси в АПЛ?
Последний раз «Ириски» побеждали «синих» на выезде в 1994 году
«Челси» не проигрывал дома «Эвертону» в матчах АПЛ уже 30 матчей подряд.
В матче 16-го тура чемпионата, который состоится сегодня, 13 декабря, «ириски» попытаются прервать длинную безвыигрышную серию против «синих».
Последний раз «Эвертон» побеждал «Челси» на своем поле в Премьер-лиге 26 ноября 1994 года (1:0).
Беспроигрышная серия «Челси» против «Эвертона» в Премьер-лиге (30)
- 2024/25: Челси – Эвертон – 1:0
- 2023/24: Челси – Эвертон – 6:0
- 2022/23: Челси – Эвертон – 2:2
- 2021/22: Челси – Эвертон – 1:1
- 2020/21: Челси – Эвертон – 2:0
- 2019/20: Челси – Эвертон – 4:0
- 2018/19: Челси – Эвертон – 0:0
- 2017/18: Челси – Эвертон – 2:0
- 2016/17: Челси – Эвертон – 5:0
- 2015/16: Челси – Эвертон – 3:3
- 2014/15: Челси – Эвертон – 1:0
- 2013/14: Челси – Эвертон – 1:0
- 2012/13: Челси – Эвертон – 2:1
- 2011/12: Челси – Эвертон – 3:1
- 2010/11: Челси – Эвертон – 1:1
- 2009/10: Челси – Эвертон – 3:3
- 2008/09: Челси – Эвертон – 0:0
- 2007/08: Челси – Эвертон – 1:1
- 2006/07: Челси – Эвертон – 1:1
- 2005/06: Челси – Эвертон – 3:0
- 2004/05: Челси – Эвертон – 1:0
- 2003/04: Челси – Эвертон – 0:0
- 2002/03: Челси – Эвертон – 4:1
- 2001/02: Челси – Эвертон – 3:0
- 2000/01: Челси – Эвертон – 2:1
- 1999/00: Челси – Эвертон – 1:1
- 1998/99: Челси – Эвертон – 3:1
- 1997/98: Челси – Эвертон – 2:0
- 1996/97: Челси – Эвертон – 2:2
- 1995/96: Челси – Эвертон – 0:0
Everton haven't enjoyed a #PL trip to Stamford Bridge for a while... 🤕— Flashscore.com (@Flashscorecom) December 13, 2025
Can they end their 31-year wait for a win away to Chelsea? ⏳https://t.co/40SW2LeIHd#CHEEVE pic.twitter.com/3fN3C9HED5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мичел объяснил замену украинского форварда Владислава Ваната
Александр не будет делить боксерский ринг с Джейком Полом