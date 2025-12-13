Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 30 матчей подряд. Сможет ли Эвертон наконец победить на поле Челси в АПЛ?
Англия
13 декабря 2025, 11:24 | Обновлено 13 декабря 2025, 12:55
80
0

30 матчей подряд. Сможет ли Эвертон наконец победить на поле Челси в АПЛ?

Последний раз «Ириски» побеждали «синих» на выезде в 1994 году

13 декабря 2025, 11:24 | Обновлено 13 декабря 2025, 12:55
80
0
30 матчей подряд. Сможет ли Эвертон наконец победить на поле Челси в АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» не проигрывал дома «Эвертону» в матчах АПЛ уже 30 матчей подряд.

В матче 16-го тура чемпионата, который состоится сегодня, 13 декабря, «ириски» попытаются прервать длинную безвыигрышную серию против «синих».

Последний раз «Эвертон» побеждал «Челси» на своем поле в Премьер-лиге 26 ноября 1994 года (1:0).

Беспроигрышная серия «Челси» против «Эвертона» в Премьер-лиге (30)

  • 2024/25: Челси – Эвертон – 1:0
  • 2023/24: Челси – Эвертон – 6:0
  • 2022/23: Челси – Эвертон – 2:2
  • 2021/22: Челси – Эвертон – 1:1
  • 2020/21: Челси – Эвертон – 2:0
  • 2019/20: Челси – Эвертон – 4:0
  • 2018/19: Челси – Эвертон – 0:0
  • 2017/18: Челси – Эвертон – 2:0
  • 2016/17: Челси – Эвертон – 5:0
  • 2015/16: Челси – Эвертон – 3:3
  • 2014/15: Челси – Эвертон – 1:0
  • 2013/14: Челси – Эвертон – 1:0
  • 2012/13: Челси – Эвертон – 2:1
  • 2011/12: Челси – Эвертон – 3:1
  • 2010/11: Челси – Эвертон – 1:1
  • 2009/10: Челси – Эвертон – 3:3
  • 2008/09: Челси – Эвертон – 0:0
  • 2007/08: Челси – Эвертон – 1:1
  • 2006/07: Челси – Эвертон – 1:1
  • 2005/06: Челси – Эвертон – 3:0
  • 2004/05: Челси – Эвертон – 1:0
  • 2003/04: Челси – Эвертон – 0:0
  • 2002/03: Челси – Эвертон – 4:1
  • 2001/02: Челси – Эвертон – 3:0
  • 2000/01: Челси – Эвертон – 2:1
  • 1999/00: Челси – Эвертон – 1:1
  • 1998/99: Челси – Эвертон – 3:1
  • 1997/98: Челси – Эвертон – 2:0
  • 1996/97: Челси – Эвертон – 2:2
  • 1995/96: Челси – Эвертон – 0:0
По теме:
Исторический день! 21 год назад Шевченко завоевал Золотой мяч
СЛОТ – о конфликте с Салахом: «Я не говорил этого раньше, но...»
Арсенал – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси - Эвертон Челси Эвертон статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
Футбол | 13 декабря 2025, 08:53 5
У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление

Мичел объяснил замену украинского форварда Владислава Ваната

В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Бокс | 13 декабря 2025, 09:12 0
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя

Александр не будет делить боксерский ринг с Джейком Полом

Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 13.12.2025, 07:02
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Футбол | 12.12.2025, 12:37
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Основной защитник Подолья может покинуть клуб
Футбол | 13.12.2025, 11:11
Основной защитник Подолья может покинуть клуб
Основной защитник Подолья может покинуть клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 16
Футбол
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
Португальский тренер – о Трубине: «Он – самый слабый игрок Бенфики»
11.12.2025, 14:53 11
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 11
Футбол
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем