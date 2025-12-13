Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
СЛОТ – о конфликте с Салахом: «Я не говорил этого раньше, но...»

Коуч «красных» заявил, что ему не нравится эта ситуация

СЛОТ – о конфликте с Салахом: «Я не говорил этого раньше, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился новыми подробностями конфликта с египетским лидером «красных» Мохамедом Салахом

«Я не говорил это раньше, но могу сказать: мне однозначно не нравится эта ситуация. Я отнюдь не рад, что мы оказались в ней.

Мы вместе выигрывали лигу, и он так многое сделал для клуба. В идеале ты не должен попадать в схожую ситуацию со своим игроком. Я далек от того, чтобы наслаждаться этим, но должен формировать состав, делая то, что, по моему мнению, лучше всего для клуба и для команды.

Это не значит, что я делаю это иначе, но речь идет о моем мнении. Сказать вам, что это мне нравится? Нет, мне это не нравится, и я этим не наслаждаюсь. Все, что я делал до сих пор – это делал то, что отвечает лучшим интересам клуба и команды», – сказал Слот.

Арне Слот Мохамед Салах Ливерпуль
Олег Вахоцкий Источник: Liverpool Echo
