Две страны получат дополнительную путевку в ЛЧ. Кто возглавляет рейтинг?

Две ассоциации, которые по итогам одного сезона наберут наивысший коэффициент УЕФА, получат дополнительные места в Лиге чемпионов 2026/27.

В основном этапе главного еврокубкового турнира, как и годом ранее, выступят 36 клубов.

Каждая из двух стран с лучшим рейтингом по результатам сезона 2025/26 делегирует в Лигу чемпионов 2026/27 по одной дополнительной команде.

Коэффициент УЕФА для национальных ассоциаций рассчитывается на основе суммарного количества очков, набранных всеми клубами страны. За победу начисляется 2 очка, за ничью – 1, также учитываются бонусные баллы. Очки, полученные в квалификационных раундах, умножаются на коэффициент 0.5. Итоговая сумма делится на количество команд, представлявших страну в еврокубковом сезоне.

В односезонном рейтинге впереди:

Англия (13.166), Германия (11.660), Италия (11.071), Испания (10.609), Португалия (10.600), Польша (10.406), Франция (10.214)

Лучшие две страны из этого списка получат дополнительную путевку в ЛЧ 2026/27. В сезонном рейтинге Англия и Германия пока что опережают Италию и Испанию.

Украина в сезонном рейтинге УЕФА занимает 15-е место (5.656) среди 55 стран. Донецкий Шахтер гарантировал себе путевку в плей-оф Лиги конференций, а киевское Динамо потеряло все шансы за тур до финиша этапа лиги.

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2026/27 (топ-10)

Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2025/26

Пятилетний рейтинг УЕФА