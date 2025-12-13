Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кривбасс
13.12.2025 13:00 – 70 1 : 1
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 декабря в 13:00 матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги

Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колаж sport.ua

13 декабря в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Кривбасс» будет принимать «Колос» в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Турнирное положение команд на утро 13 декабря: «Кривбасс» имеет 25 очков и занимает четвертое место, а «Колос» на шестой позиции с 24 баллами в активе.

Главным арбитром встречи будет Александр Кальонов из Львова.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТБ

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Илир Красники (Колос Ковалевка).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Егор Твердохлиб (Кривбасс).
По теме:
Нападающий Полесья – о лидере УПЛ: «Хочется взять реванш»
Кривбасс – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Карпаты
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос смотреть онлайн
Иван Чирко
Оцените материал
