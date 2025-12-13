Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 декабря в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Кривбасс» будет принимать «Колос» в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

Турнирное положение команд на утро 13 декабря: «Кривбасс» имеет 25 очков и занимает четвертое место, а «Колос» на шестой позиции с 24 баллами в активе.

Главным арбитром встречи будет Александр Кальонов из Львова.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТБ

