Нападающий Полесья: «Жребий сборной Украины? Мягко говоря – сложный»
Александр Назаренко стремится получить вызов в национальную команду на плей-офф
Игрок житомирского «Полесья» Александр Назаренко высказался о результатах жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Сборная Украины встретится с национальной командой Швеции, а в случае победы подопечные Реброва сыграют с победителем пары Польша – Албания.
«Я буду очень-очень много работать, чтобы снова получить вызов. Это мечта каждого футболиста – играть за свою национальную сборную.
Что касается жребия, то он, мягко говоря, сложный. Но это футбол: шансы есть всегда, и нужно очень хорошо подготовиться к этим матчам. Если все будут выкладываться на сто процентов, то все будет хорошо», – заявил Александр.
Назаренко ранее вызывался в ряды сборной Украины и даже отыграл четыре матча.
Напомним, что сборная Украины уже определилась, на каком стадионе будет принимать Швецию в плей-офф квалификации.
