Нападающий Полесья: «Жребий сборной Украины? Мягко говоря – сложный»

Pubstomp был организован ФК «Полесье» при поддержке GGBET — официального спонсора клуба. Бренд активно развивает киберспорт в Украине, а совместные мероприятия с клубом помогают сократить дистанцию между футболом и киберспортом, болельщиками и игроками. Эти инициативы направлены на то, чтобы подарить фанатам Житомира яркий и современный фан-опыт. Сотрудничество с топовыми киберспортивными командами, в частности с NAVI, является частью стратегии GGBET по расширению возможностей для поклонников.

Игрок житомирского «Полесья» Александр Назаренко высказался о результатах жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Сборная Украины встретится с национальной командой Швеции, а в случае победы подопечные Реброва сыграют с победителем пары Польша – Албания.

«Я буду очень-очень много работать, чтобы снова получить вызов. Это мечта каждого футболиста – играть за свою национальную сборную.

Что касается жребия, то он, мягко говоря, сложный. Но это футбол: шансы есть всегда, и нужно очень хорошо подготовиться к этим матчам. Если все будут выкладываться на сто процентов, то все будет хорошо», – заявил Александр.

Назаренко ранее вызывался в ряды сборной Украины и даже отыграл четыре матча.

Напомним, что сборная Украины уже определилась, на каком стадионе будет принимать Швецию в плей-офф квалификации.

