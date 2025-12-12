Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нападающий Полесья: «Жребий сборной Украины? Мягко говоря – сложный»
Чемпионат мира
12 декабря 2025, 23:08 | Обновлено 12 декабря 2025, 23:12
Нападающий Полесья: «Жребий сборной Украины? Мягко говоря – сложный»

Александр Назаренко стремится получить вызов в национальную команду на плей-офф

УПЛ. Александр Назаренко

Игрок житомирского «Полесья» Александр Назаренко высказался о результатах жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Сборная Украины встретится с национальной командой Швеции, а в случае победы подопечные Реброва сыграют с победителем пары Польша – Албания.

«Я буду очень-очень много работать, чтобы снова получить вызов. Это мечта каждого футболиста – играть за свою национальную сборную.

Что касается жребия, то он, мягко говоря, сложный. Но это футбол: шансы есть всегда, и нужно очень хорошо подготовиться к этим матчам. Если все будут выкладываться на сто процентов, то все будет хорошо», – заявил Александр.

Назаренко ранее вызывался в ряды сборной Украины и даже отыграл четыре матча.

Напомним, что сборная Украины уже определилась, на каком стадионе будет принимать Швецию в плей-офф квалификации.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александр Назаренко (футболист) сборная Украины по биатлону женская сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
