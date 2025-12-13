Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Энрике принял важное решение в отношении Забарного и Сафонова
Франция
Энрике принял важное решение в отношении Забарного и Сафонова

В следующем матче они уже не будут играть вместе

Энрике принял важное решение в отношении Забарного и Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

В субботу, 13 декабря, в рамках 16-го тура французской Лиги 1 «Мец» сыграет против «ПСЖ». Матч состоится на арене «Стад Сен-Симфорьен» в Меце, а начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По информации Le Parisien, наставник парижан Луис Энрике доверит место в стартовом составе этого матча Илье Забарному, для которого этот выход в стартовом составе станет первым за последние четыре матча.

Вратарь Матвей Сафонов вернется на свою привычную позицию – скамейку запасных, ведь в старте выйдет Люка Шевалье.

По теме:
Мец – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Эксперт: «Вы не знали, что Забарный и Сафонов в одной команде? Откуда хейт»
ВИДЕО. Канарейки не спели. Нант на выезде разгромно уступил Анже в Лиге 1
Люка Шевалье Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Мец ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов Луис Энрике
Дмитрий Олийченко Источник: Le Parisien
