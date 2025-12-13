Энрике принял важное решение в отношении Забарного и Сафонова

В субботу, 13 декабря, в рамках 16-го тура французской Лиги 1 «Мец» сыграет против «ПСЖ». Матч состоится на арене «Стад Сен-Симфорьен» в Меце, а начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По информации Le Parisien, наставник парижан Луис Энрике доверит место в стартовом составе этого матча Илье Забарному, для которого этот выход в стартовом составе станет первым за последние четыре матча.

Вратарь Матвей Сафонов вернется на свою привычную позицию – скамейку запасных, ведь в старте выйдет Люка Шевалье.