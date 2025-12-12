Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Чемпионат Германии
Байер
13.12.2025 19:30 - : -
Кельн
Германия
12 декабря 2025, 19:07 | Обновлено 12 декабря 2025, 19:14
Байер – Кельн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 13 декабря в 19:30 по Киеву

ФК Байер

В субботу, 13 декабря, состоится поединок 14-го тура чемпионата Германии между леверкузенским «Байером» и «Кельном». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Байер

После летнего ухода Хаби Алонсо коллектив не показывает столь уверенной игры, однако его результаты вполне удовлетворительны. После 13 туров Бундеслиги «Байер» имеет 23 балла на счету, позволяющих ему занимать 4-е место турнирной таблицы. От лидера, «Баварии», клуб отстает уже на 14 очков, а вот отрыв от 7-й ступени составляет всего 2 зачетных пункта. В Кубке Германии команда выбила «Гросашпах», «Падерборн» и «Боруссию Д» и квалифицировалась в четвертьфинал, где сыграет против «Санкт-Паули».

За 6 туров Лиги чемпионов немцам удалось добыть в борьбе 9 очков, на данный момент этого достаточно, чтобы занимать 20-ю строчку общей таблицы соревнований. Расстояние от опасного 25-го места пока составляет 3 балла.

Кельн

Новичок чемпионата начал сезон очень достойно, однако в последних играх его результаты немного разочаровывают. Тем не менее, после 13 туров Бундеслиги «Кельн» имеет 16 очков на балансе, позволяющих ему занимать 8-ю позицию турнирной таблицы. «Айнтрахт» с 7-й строчки вырвался вперед уже на 5 баллов, столько же пунктов отделяет клуб от зоны вылета.

В Кубке Германии команда дошла до стадии 1/16 финала, где со счетом 1:4 проиграла «Баварии».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Байер». На счету команды 4 победы, а еще 1 выигрыш одержал «Кельн».

Интересные факты

  • «Кельн» не одержал победу ни в одном из 4 предыдущих поединков. На счету команды 2 ничьи и 2 поражения.
  • «Байер» забил 28 голов в текущем сезоне Бундеслиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • В предыдущих 6 выездных играх «Кельн» трижды проиграл, 2 раза сыграл вничью и одержал 1 победу.

Прогноз

Я поставлю на победу «Байера» с коэффициентом 1.58.

Байер
13 декабря 2025 -
19:30
Кельн
Байер Кельн прогнозы чемпионат Германии Бундеслига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
