Гецко сказал, какой тренер необходим Динамо после поражения от Фиорентины

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко остался недоволен игрой киевского «Динамо» в матче Лиги конференций против итальянской «Фиорентиной» (1:2).

Кроме того, бывший футболист «сине-желтых» оценил работу наставника Игоря Костюка, а также рассказал о том, какой тренер нужен чемпионам Украины.

– Чего ждал до игры во Флоренции, то и увидел. К сожалению, даже кризисная ныне «Фиорентина» не по зубам нынешнему «Динамо»... Поражение киевского клуба вполне закономерно. О чем можно говорить, если киевляне за первый тайм не создали ни одного голевого момента, не пробили хотя бы раз в створ ворот?

Да, немного прибавили после перерыва, гол забили, но... Будем откровенны, это был максимум. Не наработали динамовцы на большее, даже на ничью, я уже не говорю о победе.

– Смена тренера, кажется, никак не встряхнула киевскую команду. Игорь Костюк на мостике надолго, по вашему мнению?

– Очень сомневаюсь… Он, может, неплохой специалист, но не для взрослой команды. «Динамо» нужен более опытный наставник, тренер с авторитетом, которого будут уважать все игроки в коллективе – как молодежь, так и ветераны, а также прислушиваться к его мнению и руководители киевского клуба, – рассказал Гецко.