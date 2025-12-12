Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Кудровка
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 11:21 | Обновлено 12 декабря 2025, 11:37
45
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Кудровка

Команды сыграют матч 16 тура УПЛ

12 декабря 2025, 11:21 | Обновлено 12 декабря 2025, 11:37
45
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Кудровка
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 12 декабря, Александрия сыграет против Кудровки. Матч состоится в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют в Александрии на местном стадионе КСК Ника. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Кудровка находится на 13 строчке с 14 баллами.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.05 для Александрии и 3.51 для Кудровки. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч УПЛ Оболонь – Металлист 1925
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Кудровка где смотреть
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо
Футбол | 12 декабря 2025, 08:54 2
«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо
«Он давно все проваливает». Саленко назвал худшего игрока в составе Динамо

Известный в прошлом нападающий после игры с «Фиорентиной» прошелся по Герреро

Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Футбол | 11 декабря 2025, 15:58 0
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити

Хаби не будет уволен со своей должности

Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 12.12.2025, 10:10
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Футбол | 12.12.2025, 07:09
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Футбол | 12.12.2025, 00:22
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 14
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 44
Футбол
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
Сухой матч Трубина, 76 минут Судакова. Бенфика победила Наполи в ЛЧ
11.12.2025, 00:01 3
Футбол
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
Тренер Полесья идет в Динамо: «Это реально крутой проект»
11.12.2025, 15:31 2
Футбол
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
11.12.2025, 21:41 88
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
11.12.2025, 15:08 24
Футбол
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
10.12.2025, 10:27 98
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем