Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Кудровка
Команды сыграют матч 16 тура УПЛ
В пятницу, 12 декабря, Александрия сыграет против Кудровки. Матч состоится в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.
Команды сыграют в Александрии на местном стадионе КСК Ника. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Кудровка находится на 13 строчке с 14 баллами.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.
