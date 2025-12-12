Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Кудровка

В пятницу, 12 декабря, Александрия сыграет против Кудровки. Матч состоится в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды сыграют в Александрии на местном стадионе КСК Ника. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Кудровка находится на 13 строчке с 14 баллами.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТВ и других.

