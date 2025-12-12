В пятницу, 12 декабря, Александрия на домашнем стадионе будет принимать Кудровку, для которой нынешний сезон является дебютным в Украинской премьер-лиге. Этот матч состоится в рамках 16-го тура УПЛ.

Команды сыграют в Александрии на местном стадионе КСК Ника. Матч будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Александром Соловьяном.

Матч Александрия – Кудровка запланирован на пятницу, 12 декабря. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Кудровка находится на 13 строчке с 14 баллами.

