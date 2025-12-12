Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Александрия – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Александрия
12.12.2025 15:30 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 10:44 | Обновлено 12 декабря 2025, 10:49
18
0

Команды играют матч 16 тура УПЛ

Коллаж Sport.ua

В пятницу, 12 декабря, Александрия на домашнем стадионе будет принимать Кудровку, для которой нынешний сезон является дебютным в Украинской премьер-лиге. Этот матч состоится в рамках 16-го тура УПЛ.

Команды сыграют в Александрии на местном стадионе КСК Ника. Матч будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Александром Соловьяном.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч Александрия – Кудровка запланирован на пятницу, 12 декабря. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Кудровка находится на 13 строчке с 14 баллами.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.05 для Александрии и 3.51 для Кудровки.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
