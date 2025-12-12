Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером «Динамо», чтобы разделять каждый испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно из этого рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

11 декабря киевское Динамо потерпело поражение от команды Фиорентины в матче пятого тура Лиги конференций со счетом 1:2 и потеряло шансы на плей-офф.

Единственный гол киевлян в этой встрече, которая прошла на стадионе Артемио Франки во Флоренции, забил Николай Михайленко на 55-й минуте благодаря мощному удару по воротам Давида Де Хеа с дальнего расстояния.

Журналисту Sport.ua Даниилу Агаркову удалось побывать на арене и запечатлеть видео гола Михайенко с монитора на стадионе, а также эмоции игроков бело-синих.

После забитого мяча подопечные Игоря Костюка активизировались и провели несколько атак, которые завершили дальними ударами, пускай и неточными. К сожалению, после второго пропущенного игроки Динамо просели и не сумели соорудить ничего толкового у ворот соперников, в частности отказавшись от попыток забить издали.

После завершения поединка ни один из игроков Динамо не пришел в микст-зону для интервью (впрочем, в «подвал» арены и журналист спустился только один...) Винить футболистов киевлян не стоит – микст-зона на Артемио Франки распложена буквально перед автобусом команды, а без должного ажиотажа заметить одного журналиста и подойти пообщаться после матча вряд ли захочется, тем более проигранного.

Динамо потеряло шансы на плей-офф Лиги конференций. В активе коллектива Костюка девять очков и 11-е место.

ВИДЕО. Шедевр Михайленко с монитора на стадионе и эмоции игроков Динамо

