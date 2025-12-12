Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
12 декабря 2025, 09:27
2

Эксперт: «Динамо повезло, что проиграли с минимальным счетом»

Юрий Гура прокомментировал поражение «Динамо» во Флоренции

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский тренер Юрий Гура эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке основного раунда Лиги конференций «Фиорентина» – «Динамо», в котором итальянский клуб одержал победу – 2:1.

«Приходится констатировать, что киевляне выше головы не прыгнули, а играли так, как позволял им соперник. Только в дебюте гости удивили хозяев вспышкой активности, потом условия диктовала «Фиорентина».

Динамовцы должны быть довольны, что проиграли лишь с минимальным счетом, потому что в нескольких эпизодах им явно повезло. Чувствовалось, что хозяева при необходимости могут добавить, а одного старания киевлян было явно недостаточно, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью.

После очередного поражения динамовцы потеряли все шансы на еврокубковую весну и теперь могут сосредоточиться на внутренней арене, где еще можно исправить довольно сложное положение. Только хочется пожелать клубному руководству как можно скорее определиться с полноценным тренерским штабом. Потому что работы – непочатый край».

Ранее защитник «Динамо» Владислав Захарченко поделился впечатлениями от матча Лиги конференций против «Фиорентины».

Динамо Киев Фиорентина Лига конференций Юрий Гура
