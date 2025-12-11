Лига конференций11 декабря 2025, 22:03 |
Неприступная Фиорентина. «Фиалки» снова не проиграли украинской команде
В этот раз жертвой Фиорентины стало киевское Динамо в Лиге конференций
Беспроигрышная серия Фиорентины против украинских команд в еврокубках составляет уже 13 матчей.
В 5 туре Лиги конференций «фиалки» дома победили киевское Динамо со счетом 2:1.
В 13 поединках против Фиорентины украинские команды смогли лишь 4 раза сыграть вничью (при 9 поражениях).
Матчи украинских команд против Фиорентины в еврокубках
- 1969: КЕЧ, Динамо – Фиорентина – 1:2
- 1969: КЕЧ, Фиорентина – Динамо – 0:0
- 1989: КУ, Фиорентина – Динамо – 1:0
- 1989: КУ, Динамо – Фиорентина – 0:0
- 2001: КУ, Днепр – Фиорентина – 0:0
- 2001: КУ, Фиорентина – Днепр – 2:1
- 2013: ЛЕ, Днепр – Фиорентина – 1:2
- 2013: ЛЕ, Фиорентина – Днепр – 2:1
- 2015: ЛЕ, Динамо – Фиорентина – 1:1
- 2015: ЛЕ, Фиорентина – Динамо – 2:0
- 2025: ЛК, Полесье – Фиорентина – 0:3
- 2025: ЛК, Фиорентина – Полесье – 3:2
- 2025: ЛК, Фиорентина – Динамо – 2:1
Прогрес є ,але мінімальний
хоч не "як Бобік ганчірку " і то вже обнадійливо
