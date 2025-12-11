Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Неприступная Фиорентина. «Фиалки» снова не проиграли украинской команде

В этот раз жертвой Фиорентины стало киевское Динамо в Лиге конференций

Неприступная Фиорентина. «Фиалки» снова не проиграли украинской команде
Getty Images/Global Images Ukraine

Беспроигрышная серия Фиорентины против украинских команд в еврокубках составляет уже 13 матчей.

В 5 туре Лиги конференций «фиалки» дома победили киевское Динамо со счетом 2:1.

В 13 поединках против Фиорентины украинские команды смогли лишь 4 раза сыграть вничью (при 9 поражениях).

Матчи украинских команд против Фиорентины в еврокубках

  • 1969: КЕЧ, Динамо – Фиорентина – 1:2
  • 1969: КЕЧ, Фиорентина – Динамо – 0:0
  • 1989: КУ, Фиорентина – Динамо – 1:0
  • 1989: КУ, Динамо – Фиорентина – 0:0
  • 2001: КУ, Днепр – Фиорентина – 0:0
  • 2001: КУ, Фиорентина – Днепр – 2:1
  • 2013: ЛЕ, Днепр – Фиорентина – 1:2
  • 2013: ЛЕ, Фиорентина – Днепр – 2:1
  • 2015: ЛЕ, Динамо – Фиорентина – 1:1
  • 2015: ЛЕ, Фиорентина – Динамо – 2:0
  • 2025: ЛК, Полесье – Фиорентина – 0:3
  • 2025: ЛК, Фиорентина – Полесье – 3:2
  • 2025: ЛК, Фиорентина – Динамо – 2:1
Перець
Прогрес є ,але мінімальний
MrStepanovM .
хоч не "як Бобік ганчірку " і то вже обнадійливо
