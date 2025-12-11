Неприступная Фиорентина. «Фиалки» снова не проиграли украинской команде

Беспроигрышная серия Фиорентины против украинских команд в еврокубках составляет уже 13 матчей.

В 5 туре Лиги конференций «фиалки» дома победили киевское Динамо со счетом 2:1.

В 13 поединках против Фиорентины украинские команды смогли лишь 4 раза сыграть вничью (при 9 поражениях).

Матчи украинских команд против Фиорентины в еврокубках