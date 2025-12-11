Довбик – вне заявки. Стартовые составы Селтика и Ромы на матч Лиги Европы

Форвард сборной Украины Артем Довбик оказался вне заявки итальянской «Ромы» на матч шестого тура Лиги Европы, который состоится в четверг, 11 декабря.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют на выезде против шотландского «Селтика». Встреча на «Celtic Park» в Глазго начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. В атаке римского клуба сыграют Стефан Эль-Шаарави и Эван Фергюсон. Стоит отметить, что кроме Довбика в лазарете «волков» находятся немало игроков – Бальданци, Бове, Васкес и Железны.

«Рома» набрала девять баллов после пяти туров и разместился на 17-й позиции в турнирной таблице. «Селтик» занимает 22-е место, имея в своем активе семь очков.

Стартовые составы матча Лиги Европы Селтик – Рома