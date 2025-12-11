Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбик – вне заявки. Стартовые составы Селтика и Ромы на матч Лиги Европы
Лига Европы
11 декабря 2025, 21:07 |
53
0

Поединок шестого тура состоится 11 декабря в шотландском Глазго на стадионе «Celtic Park»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик оказался вне заявки итальянской «Ромы» на матч шестого тура Лиги Европы, который состоится в четверг, 11 декабря.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют на выезде против шотландского «Селтика». Встреча на «Celtic Park» в Глазго начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. В атаке римского клуба сыграют Стефан Эль-Шаарави и Эван Фергюсон. Стоит отметить, что кроме Довбика в лазарете «волков» находятся немало игроков – Бальданци, Бове, Васкес и Железны.

«Рома» набрала девять баллов после пяти туров и разместился на 17-й позиции в турнирной таблице. «Селтик» занимает 22-е место, имея в своем активе семь очков.

Стартовые составы матча Лиги Европы Селтик Рома

По теме:
Селтик – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы. 6-й тур, 11 декабря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Зинченко вернулся. Стартовые составы матча Лиги Европы Утрехт – Ноттингем
Лига Европы Селтик Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини стартовые составы травма
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
