Довбик – вне заявки. Стартовые составы Селтика и Ромы на матч Лиги Европы
Поединок шестого тура состоится 11 декабря в шотландском Глазго на стадионе «Celtic Park»
Форвард сборной Украины Артем Довбик оказался вне заявки итальянской «Ромы» на матч шестого тура Лиги Европы, который состоится в четверг, 11 декабря.
Подопечные Джан Пьеро Гасперини сыграют на выезде против шотландского «Селтика». Встреча на «Celtic Park» в Глазго начнется в 22:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. В атаке римского клуба сыграют Стефан Эль-Шаарави и Эван Фергюсон. Стоит отметить, что кроме Довбика в лазарете «волков» находятся немало игроков – Бальданци, Бове, Васкес и Железны.
«Рома» набрала девять баллов после пяти туров и разместился на 17-й позиции в турнирной таблице. «Селтик» занимает 22-е место, имея в своем активе семь очков.
Стартовые составы матча Лиги Европы Селтик – Рома
