  ФОТО. Романтика дня: Бражко поцеловал Квиткову, и это попало в сеть
11 декабря 2025, 19:30 | Обновлено 11 декабря 2025, 19:35
ФОТО. Романтика дня: Бражко поцеловал Квиткову, и это попало в сеть

Владимир Бражко умиляет фанатов

11 декабря 2025, 19:30 | Обновлено 11 декабря 2025, 19:35
ФОТО. Романтика дня: Бражко поцеловал Квиткову, и это попало в сеть
Instagram. Владимир Бражко и Дарья Квиткова

Невеста полузащитника «Динамо» Владимира Бражко, блогер Дарья Квиткова, поделилась в Instagram теплой сторис.

На фото пара в лифте: Бражко нежно целует Дашу в голову, а она делает селфи с легкой улыбкой.

Квиткова подписала кадр коротко: «Мои поздравления, инста-семья», подчеркнув их гармоничные отношения.

Для Бражко, одного из ключевых игроков «Динамо», такая поддержка за пределами поля – важная часть жизни, а поклонники восхищаются искренностью пары.

Дарья Квиткова Владимир Бражко Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
