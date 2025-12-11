ФОТО. Романтика дня: Бражко поцеловал Квиткову, и это попало в сеть

Невеста полузащитника «Динамо» Владимира Бражко, блогер Дарья Квиткова, поделилась в Instagram теплой сторис.

На фото пара в лифте: Бражко нежно целует Дашу в голову, а она делает селфи с легкой улыбкой.

Квиткова подписала кадр коротко: «Мои поздравления, инста-семья», подчеркнув их гармоничные отношения.

Для Бражко, одного из ключевых игроков «Динамо», такая поддержка за пределами поля – важная часть жизни, а поклонники восхищаются искренностью пары.